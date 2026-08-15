„Wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken“ Der VfB Rot-Weiß Braunschweig empfängt am zweiten Spieltag den TSV Germania Lamme von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig will nach dem 5:3 bei SV Lengede auch im ersten Heimspiel der Bezirksliga punkten. Der TSV Germania Lamme kommt nach der 1:2-Niederlage gegen BSC Acosta und einem deutlichen Pokalerfolg nach Braunschweig.

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig ist erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Beim SV Lengede gewann die Mannschaft mit 5:3 und belegt nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten den dritten Tabellenplatz. Nur TuS Fortuna Oberg und FC Heeseberg weisen ebenfalls drei Punkte und ein besseres Torverhältnis auf. Vier Tage nach dem Ligaauftakt folgte allerdings ein Rückschlag im Bezirkspokal. Beim MTV Hondelage unterlag Rot-Weiß mit 3:6.

Trainer Tolga Izigüzel sieht seine Mannschaft gegen Lamme dennoch nicht in der Rolle des Außenseiters. „Lamme ist der klare Favorit, eine Mannschaft, die seit Jahren oben mitspielt. Aber wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken und wollen natürlich zu Hause das Maximum herausholen.“ Lamme wartet noch auf den ersten Punkt Der TSV Germania Lamme steht nach dem ersten Spieltag auf Rang elf. Zum Auftakt unterlag die Mannschaft dem BSC Acosta mit 1:2 und hat damit noch keinen Punkt auf dem Konto.