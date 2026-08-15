Der VfB Rot-Weiß Braunschweig will nach dem 5:3 bei SV Lengede auch im ersten Heimspiel der Bezirksliga punkten. Der TSV Germania Lamme kommt nach der 1:2-Niederlage gegen BSC Acosta und einem deutlichen Pokalerfolg nach Braunschweig.
Der VfB Rot-Weiß Braunschweig ist erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Beim SV Lengede gewann die Mannschaft mit 5:3 und belegt nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten den dritten Tabellenplatz. Nur TuS Fortuna Oberg und FC Heeseberg weisen ebenfalls drei Punkte und ein besseres Torverhältnis auf.
Vier Tage nach dem Ligaauftakt folgte allerdings ein Rückschlag im Bezirkspokal. Beim MTV Hondelage unterlag Rot-Weiß mit 3:6.
Trainer Tolga Izigüzel sieht seine Mannschaft gegen Lamme dennoch nicht in der Rolle des Außenseiters. „Lamme ist der klare Favorit, eine Mannschaft, die seit Jahren oben mitspielt. Aber wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken und wollen natürlich zu Hause das Maximum herausholen.“
Der TSV Germania Lamme steht nach dem ersten Spieltag auf Rang elf. Zum Auftakt unterlag die Mannschaft dem BSC Acosta mit 1:2 und hat damit noch keinen Punkt auf dem Konto.
Im Pokal zeigte Lamme anschließend eine andere Seite. Beim TSV Schwicheldt setzte sich die Mannschaft mit 6:0 durch und geht damit mit einem deutlichen Erfolg aus dem jüngsten Pflichtspiel in die Begegnung mit Rot-Weiß.
Kapitän Grazian Borucki erwartet in Braunschweig vor allem ein körperbetontes Duell. „Es wird sehr, sehr viel auf Zweikampfherde ankommen, die Stärken beim Gegner werden wahrscheinlich auch im Offensivspiel liegen, die haben da natürlich schon eine gewisse Qualität.“
Auf dem engen Kunstrasenplatz erwartet Borucki viele direkte Duelle. „Wir werden auf dem Kunstrasenplatz spielen, der ist eng, der ist klein, da wird es viele Zweikämpfe geben, die müssen wir für uns entscheiden und in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen treffen, gerade im letzten Drittel und mit voller Überzeugung die Tore schießen wollen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir auch dieses Spiel siegreich gestalten werden.“
Die Ausgangslage ist damit klar: Rot-Weiß kann mit einem weiteren Sieg seine Position in der Spitzengruppe festigen, während Lamme nach dem misslungenen Ligaauftakt erstmals punkten will.