„Wir brauchen uns nicht verstecken“

Wenn am Sonntag um 15 Uhr der Ball beim SV Rotenberg rollt, treffen zwei Teams aufeinander, deren Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein könnte. Der TSV Landolfshausen/Seulingen reist als Tabellenzweiter mit fünf Siegen aus sechs Spielen an und möchte den Anschluss an Spitzenreiter SC Hainberg wahren. Der SV Rotenberg dagegen liegt mit lediglich vier Punkten aus sechs Partien auf Rang 14 und steckt im Tabellenkeller fest.

Trotz dieser klaren Kräfteverhältnisse will sich der Gastgeber nicht kampflos ergeben. „Der Derbysieg letzte Woche tat sehr, sehr gut, an die Leistung wollen wir gegen Landolfshausen wieder anknüpfen“, erklärt Rotenberg-Co-Trainer Pascal Bigalke. Besonders wichtig sei es, mit Mut und Geschlossenheit aufzutreten: „Über die Favoritenrolle brauchen wir nicht reden, die geht klar an unseren Gegner. Aber wir brauchen uns auch nicht verstecken. Wenn wir selbstbewusst in das Spiel gehen und wie letzte Woche auch eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen, dann ist auch in diesem Spiel was zu holen.“

Allerdings hat die Vorbereitung in Rotenberg unter schwierigen Bedingungen stattgefunden. „Personell sieht es nicht so gut aus, wir haben gerade 12 fitte Spieler“, berichtet Bigalke. Doch auch daraus will der Coach keine Ausrede machen: „Wir wollen trotzdem was Zählbares mitnehmen.“

Während der TSV Landolfshausen/Seulingen seine Erfolgsserie fortsetzen und die Tabellenkonstellation an der Spitze spannend halten möchte, setzt der SV Rotenberg auf die Energie aus dem jüngsten Derbyerfolg und auf den Faktor Heimspiel.