„Wir brauchen uns nicht verstecken“

Mit breiter Brust, aber dem nötigen Realismus geht USI Lupo Martini Wolfsburg in das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Atlas Delmenhorst. Während die Gäste im Rennen um den Relegationsplatz zur Regionalliga stehen, kämpft Lupo weiterhin um den endgültigen Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen. Team-Manager Tahar Gritli beschreibt die Ausgangslage nüchtern: „Bei denen geht es noch um den Aufstieg, bei uns um den Klassenerhalt – für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel.“

Delmenhorst kommt als Tabellendritter nach Wolfsburg und braucht dringend einen Sieg, um den Anschluss an Schöningen und Hannover zu halten. Gritli warnt daher vor dem Gegner: „Da kommt eine spielstarke, robuste Truppe auf uns zu, die noch den letzten Strohhalm Richtung Aufstieg ergreifen kann. Wenn sie gegen uns gewinnen, sind sie vielleicht wieder richtig heiß auf den Relegationsplatz."

Doch auch für Lupo Martini ist die Partie von großer Bedeutung. Mit aktuell 39 Punkten rangiert das Team auf Platz zehn – der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt acht Zähler. Gritli betont deshalb: „Jeder Punkt ist für uns wertvoll. Wenn wir einen Punkt mitnehmen, sind wir glücklich – und wenn es drei werden, umso besser.“ Der Blick zurück auf das Hinspiel mahnt zur Vorsicht: „In Delmenhorst haben wir 3:1 verloren, obwohl wir mit 1:0 in Führung gegangen sind. Da haben sie uns kalt erwischt“, erinnert sich Gritli. Dennoch sieht er seine Mannschaft nun in einer besseren Verfassung: „Wenn ich das Auftreten in der Rückrunde sehe, haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Mannschaften, die oben mitspielen, lagen uns bisher.“