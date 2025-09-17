„Wir brauchen nicht jammern“: ASV Habach gastiert beim FC Wildsteig/Rottenbuch

In der Kreisliga 1 sind gleich drei Teams aus dem Landkreis unter der Woche gefordert. Der FC Wildsteig/Rottenbuch und der ASV Habach treffen direkt aufeinander. Der TSV Altenstadt erwartet den WSV Unterammergau.

Nach einer ungewöhnlichen langen Unterbrechung im August, hat der ASV Habach aktuell seinen ganz eigenen Rhythmus zu bewältigen. Mit dem Gastspiel beim FC Wildsteig/Rottenbuch (Mittwoch, 19 Uhr) geht es bereits in die zweite englische Woche in Folge. Für Michael Schmid stellt der eng getaktete Terminplan kein Problem dar. „Wir brauchen nicht zu jammern, das ist halt so.“ Schließlich haben die Habacher ja auch den vielen Anfragen bezüglich einer Spielverlegung zugestimmt. Außerdem findet sich zwischen „ordentlich trainieren“ und „lieber spielen“ eine aus Kicker-Sicht leicht zu erratende Präferenz.

In der Wildsteig-Arena, beim gastgebenden FC Wildsteig/Rottenbuch, treffen zwei zuletzt siegreiche Teams aufeinander. Schmid gönnte sich am Sonntag zunächst im Familienkreis eine feine wie wohlverdiente Pizza auf den 3:2-Erfolg beim SV Münsing, ehe er sich nach Rottenbuch aufmachte und ein wenig beim kommenden Gegner spickte. Dabei sah der ASV-Coach ein „sehr zerfahrenes Spiel“, bei dem sich die Hausherren dem Ansatz vieler langer Bälle seitens des WSV Unterammergau erwehren mussten.

„War jetzt nicht so schwer zu verteidigen“, urteilt Schmid. Soll am Mittwoch freilich ungleich schwieriger werden. „Gegen uns erwartet den FC etwas anderes“, setzt Schmid auf die Geschwindigkeit in seinem Team. Dribblings, Tiefenläufe, Laufduelle. Diese Schwerpunkte wird die Elf vom Steinberg versuchen, heute Abend zu setzen. „Dafür haben wir das Personal“, betont der Coach.

Trainer des Wildsteig/Rottenbuch kehrt gegen Habach zurück

Zumindest ihren Humor haben die Kicker des FC Wildsteig/Rottenbuch nach ihrem 2:0-Erfolg im Abstiegsduell gegen den WSV Unterammergau wiedergefunden. „Wenn der Hubsi nicht da ist, gewinnen wir“, kommentierten einige Kicker den existenziell wichtigen Sieg. Der „Hubsi“, genauer gesagt Trainer Hubert Jungmann, weilte am vergangenen Wochenende noch auf Kreta, was nicht nur ihm, sondern auch seiner Mannschaft hervorragend bekam. Nun ist der Coach von der Mittelmeerinsel zurückgekehrt und wird die Mannschaft wieder betreuen.

Damit hat der Tabellenneunte seine Trainer-Doppelspitze wieder, nachdem Martin Hennebach zuletzt auf sich allein gestellt war, seine Aufgabe aber vorzüglich löste. Dem Coach ist allerdings bewusst, dass Habach ein ganz anderes Kaliber darstellt, als der Abstiegskandidat aus dem Ammertal. „Das wird eine harte Nuss“, warnt Hennebach sein Team vor dem ehemaligen Bezirksligisten. Der FC kann bis auf Florian Müller, der sich eine Zerrung am Oberschenkel zugezogen hat, auf denselben Kader wie in der Partie gegen Unterammergau zurückgreifen. „Ich hoffe, dass uns unser jüngster Sieg mehr Schwung bringt“, sagt Hennebach.

TSV Altenstadt ist „auf der mentalen Ebene gefordert“

Über zu große Belastung möchte Christoph Wagner erst gar nicht klagen. „Es ist gar nicht so schlecht, dass wir eine englische Woche haben“, freut sich der Trainer des TSV Altenstadt. Am Samstag siegten seine Kicker beim TSV Peißenberg mit 3:0. Nun hat sich für den Mittwochabend (19 Uhr) der WSV Unterammergau angekündigt, bevor am kommenden Samstag das Heimspiel gegen den MTV Berg ansteht. Nach zahlreichen Pausen im August kann der Tabellenzehnte der Kreisliga 1 endlich Rhythmus aufnehmen.

Wagner muss im Vergleich zu zuletzt nicht viel ändern. Der Kader ist komplett und der Gegner ist mit dem WSV zwar nominell ein anderer, aber letztlich von der gleichen Konfektionsgröße wie die Peißenberger. „Wir sind da eher auf der mentalen Ebene gefordert“, sagt Wagner. Aus sechs Partien holte der WSV nur einen Sieg, auswärts gelang gar nur ein Tor. Mit einem Spaziergang rechnet Wagner trotz allem nicht. „Auch Peißenberg hat sich gewehrt.“