"Wir brauchen jetzt den Turnaround" RSV Rehburg empfängt formstarken TuS Leese im frischli-Park – Thielker setzt auf Haso und Heimstärke

Nach drei Niederlagen in Serie will der RSV Rehburg im Heimspiel gegen den TuS Leese am Samstag (14 Uhr) endlich wieder punkten. Trainer Markus Thielker fordert Leidenschaft, Zielstrebigkeit – und Tore.

Nach zuletzt drei Pleiten in Folge steht der RSV Rehburg unter Zugzwang. Am Samstag soll gegen den Aufsteiger TuS Leese die Wende gelingen – und das möglichst vor heimischem Publikum im frischli-Park. „Es wird Zeit für einen Turnaround“, sagt Trainer Markus Thielker. „Besonders daheim im frischli-Park sollte ein Erfolgserlebnis her. Vier Punkte sind für den Aufwand, den wir betreiben, einfach zu wenig.“ Morgen, 14:00 Uhr RSV Rehburg Rehburg TuS Leese 1912 TuS Leese 14:00 PUSH

Im Training habe der RSV zuletzt verstärkt an Abschluss und Spielfreude gearbeitet. „Das erforderliche Rüstzeug wollen wir uns im Training mit Freude und Torschussübungen erarbeiten“, erklärt Thielker. Denn in den vergangenen drei Begegnungen blieb der RSV ohne eigenen Treffer – ein Umstand, der am Selbstvertrauen nagt. „Treffen wir die Bude, fällt der Druck ab“, ist sich der Coach sicher. Hoffnung macht die Rückkehr von Torjäger Delbrin Haso, der nach Verletzungspause wieder ins Team rückt. „Vielleicht ist es zielführend, dass gerade jetzt unser Torjäger zurückkehrt“, sagt Thielker.