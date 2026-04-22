"Wir brauchen heute 100 Prozent": Nörten bei Petershütte gefordert

SSV-Kapitän Silvan Steinhoff beschreibt die Situation offen und ohne Beschönigung: „Es gibt gar nicht so viel zu sagen, vor allem von meiner Seite, weil ich heute auch nicht dabei sein kann, gelb-rot gesperrt.“ Doch nicht nur er fehlt, die Liste der Ausfälle ist lang: „Wir werden heute mit einer stark gebeutelten Mannschaft auftreten. Neun Ausfälle durch Sperren, durch Verletzungen, durch Arbeit.“

Diese Ausgangslage soll jedoch zusätzliche Kräfte freisetzen. Steinhoff fordert eine kompromisslose Herangehensweise: „Aber gerade deswegen wollen wir auch heute dann wirklich vor allem kämpferisch und läuferisch alles auf den Platz lassen.“ Die Marschroute ist eindeutig formuliert: „Wir müssen das nicht nur machen, wir wollen es nicht nur machen, wir müssen das auch machen. Sonst wird das ganz schwierig.“

Die Aufgabe wird zusätzlich durch die äußeren Umstände erschwert. Steinhoff weiß um die Herausforderung: „Petershütte, vor allem immer unter der Woche abends, ich kenne das, sehr unangenehm.“ Um dennoch bestehen zu können, verlangt er maximale Intensität in den Grundlagen: „Deswegen brauchen wir da heute 100 Prozent, vor allem bei den Grundtugenden: Einsatz, Wille, laufen, kämpfen.“

Nur über diese Attribute sieht der Kapitän eine Chance: „Wenn wir das abrufen, haben wir auch die Chance und die Möglichkeit, heute was Zählbares mitzunehmen. Das ist das Ziel, mit etwas Zählbarem nach Hause zu fahren.“

Das Hinspiel liefert eine zusätzliche Motivation für die Gäste. Damals setzte sich der SSV Nörten-Hardenberg mit 4:2 durch. Grube (26.) brachte sein Team in Führung, Lau (47.) glich aus, ehe Hillemann (50.) und Ullrich (51.) für einen offenen Schlagabtausch sorgten. In der Schlussphase entschieden Hebeler (75.) und ein Eigentor von Bartels (90.) die Partie zugunsten des SSV.

Doch die Rollen haben sich verschoben. Während die TuSpo Petershütte sich im stabilen Mittelfeld etabliert hat, kämpft der SSV nicht nur gegen die Tabelle, sondern vor allem gegen die eigenen personellen Grenzen. Gerade deshalb wird es auf die von Silvan Steinhoff eingeforderten Grundtugenden ankommen.