„Wir brauchen elf Krieger“

Der SV Schmölln startet am Wochenende mit einem echten Kracher in die neue Saison der Landesklasse 1. Mit Wismut Gera gastiert der Absteiger aus der Thüringenliga gleich am ersten Spieltag. Vor der Partie spricht Schmöllns Offensivspieler Leon Schulze über die gelungene Vorbereitung, den Verlust eines wichtigen Angreifers und seine Erwartungen an das Duell mit der Wismut.
Bis auf ein Unentschieden konnte der SV Schmölln sämtliche Testspiele für sich entscheiden. Entsprechend positiv fällt das Fazit von Leon Schulze aus, der vor allem die Entwicklung der Mannschaft hervorhebt. „Die Vorbereitung war durchaus gut. Die Neuen haben sich sehr gut eingelebt und man hat Woche für Woche eine Steigerung gesehen. In den Testspielen wurde viel probiert und die Trainer konnten für die Pflichtspiele gute Schlüsse ziehen“, erklärt der 23-Jährige.
Mit Leon Gentsch verlor der SV Schmölln im Sommer seinen erfolgreichsten Torjäger an den FC Thüringen Weida. Für Schulze ist klar, dass dieser Abgang nur im Kollektiv aufgefangen werden kann. „Natürlich ist das schade fürs Team. Dennoch erzielt man die Tore als Mannschaft – die Mannschaft muss funktionieren. Ich bin der Meinung, wir bekommen die Lücke gut geschlossen.“ Auch die Ziele für die neue Saison sind klar formuliert. Schmölln möchte erneut eine gute Rolle in der Liga spielen. „Wir wollen wieder oben mitspielen. Dafür müssen wir natürlich die Anfälligkeit für Gegentore deutlich herunterschrauben.“
Mit gerade einmal 23 Jahren geht Leon Schulze bereits in seine fünfte Saison beim SV Schmölln und zählt längst zu den Führungsspielern. Nach einer starken Vorsaison möchte der Offensivakteur erneut Verantwortung übernehmen. „Persönlich möchte ich gern wieder mit vielen Scorern meinen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten. Im Pokal würde ich gern mindestens die zweite Runde erreichen.“
Zum Auftakt wartet mit Wismut Gera direkt einer der großen Namen der Liga. Trotz der beiden Abstiege in Folge rechnet Schulze mit einem schweren Gegner. „Durch die beiden Abstiege in den vergangenen zwei Jahren sehe ich Wismut als verwundet. Auch dass Gera eine neue Nummer eins hat, wird ihnen nicht schmecken. Im Sommer wurde recht viel Neues geholt und viele Stammkräfte verließen den Verein.“Für den Schmöllner ist klar, worauf es am ersten Spieltag ankommen wird. „Es wird ein hart umkämpftes Spiel. Natürlich will keiner am ersten Spieltag verlieren. Wir brauchen elf Krieger auf dem Platz und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dann bin ich mir sicher, dass wir die drei Punkte holen.“