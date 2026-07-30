„Wir brauchen elf Krieger“

Der SV Schmölln startet am Wochenende mit einem echten Kracher in die neue Saison der Landesklasse 1. Mit Wismut Gera gastiert der Absteiger aus der Thüringenliga gleich am ersten Spieltag. Vor der Partie spricht Schmöllns Offensivspieler Leon Schulze über die gelungene Vorbereitung, den Verlust eines wichtigen Angreifers und seine Erwartungen an das Duell mit der Wismut.

Gelungene Vorbereitung macht Mut

Bis auf ein Unentschieden konnte der SV Schmölln sämtliche Testspiele für sich entscheiden. Entsprechend positiv fällt das Fazit von Leon Schulze aus, der vor allem die Entwicklung der Mannschaft hervorhebt. „Die Vorbereitung war durchaus gut. Die Neuen haben sich sehr gut eingelebt und man hat Woche für Woche eine Steigerung gesehen. In den Testspielen wurde viel probiert und die Trainer konnten für die Pflichtspiele gute Schlüsse ziehen“, erklärt der 23-Jährige.

Verlust von Gentsch soll gemeinsam aufgefangen werden

Mit Leon Gentsch verlor der SV Schmölln im Sommer seinen erfolgreichsten Torjäger an den FC Thüringen Weida. Für Schulze ist klar, dass dieser Abgang nur im Kollektiv aufgefangen werden kann. „Natürlich ist das schade fürs Team. Dennoch erzielt man die Tore als Mannschaft – die Mannschaft muss funktionieren. Ich bin der Meinung, wir bekommen die Lücke gut geschlossen.“ Auch die Ziele für die neue Saison sind klar formuliert. Schmölln möchte erneut eine gute Rolle in der Liga spielen. „Wir wollen wieder oben mitspielen. Dafür müssen wir natürlich die Anfälligkeit für Gegentore deutlich herunterschrauben.“