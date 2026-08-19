Vor allem die Partie gegen Singen wurde in Ravensburg in den vergangenen Tagen aufgearbeitet. Nach der frühen Führung durch Yilmaz Daler hatte der FV noch den Ausgleich hinnehmen müssen und sich anschließend nicht entscheidend durchsetzen können. Soyudogru erwartet nun eine Steigerung. Er sagt gegenüber FuPa: „Wir haben das Spiel gegen Singen analysiert und die Sachen, die gut und nicht gut waren, angesprochen. Wir werden versuchen, es in Reutlingen besser zu machen und wollen eine Reaktion zeigen.“

Der FV Ravensburg wartet in der noch jungen Saison der Oberliga Baden-Württemberg auf den ersten Sieg. Nach dem 0:0 beim Bahlinger SC und dem 1:1 im ersten Heimspiel gegen den Türkischen SV Singen steht die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru nach zwei Spieltagen mit zwei Punkten auf Tabellenplatz 13. Am Freitag, 21. August, um 19 Uhr bietet sich beim Aufsteiger Young Boys Reutlingen die nächste Gelegenheit, den ersten Dreier zu holen.

Dabei richtet der Trainer den Blick vor allem auf die Konstanz über die gesamte Spielzeit. „Wir müssen wieder unsere Stärken auf den Platz bringen und das über 90 Minuten durchziehen. Dann bin ich mir sicher, dass wir erfolgreich sein werden.“

Auch in den Trainingseinheiten dieser Woche ging es darum, die Erkenntnisse aus dem vergangenen Spiel aufzugreifen. Soyudogru sieht dabei den Umgang seiner Spieler mit der eigenen Leistung positiv. „Das Gute ist, dass die Jungs selbstkritisch sind und wissen, was sie besser machen können. Wir brauchen einfach wieder mehr Entschlossenheit in den Aktionen mit und gegen den Ball. Daran müssen wir weiter arbeiten.“

Aufsteiger mit gutem Saisonstart

Mit den Young Boys Reutlingen trifft Ravensburg erstmals auf einen Gegner, der nach dem Aufstieg gut in die neue Oberliga-Saison gestartet ist. Nach zwei Partien haben die Reutlinger vier Punkte gesammelt und stehen mit einem Torverhältnis von 4:2 auf Rang fünf. Ravensburg liegt mit zwei Punkten auf Platz 13.

Soyudogru erwartet dabei eine anspruchsvolle Aufgabe. „Reutlingen ist eine sehr disziplinierte Mannschaft. Sie stehen sehr kompakt und schalten nach Ballgewinn sehr schnell um. Darauf müssen wir vorbereitet sein und müssen gegen den Ball hochkonzentriert sein.“

Personell gute Voraussetzungen

Vor der Partie kann Soyudogru auf eine breite personelle Auswahl zurückgreifen. „Wir sind froh, dass wir keine weiteren verletzten Spieler dazu bekommen haben. Daher können wir auf alle Spieler zurückgreifen.“

Offen ist noch, ob Neuzugang Michael Seaton am Freitag erstmals eingesetzt werden kann. Zuletzt hatte die noch fehlende Arbeitserlaubnis einen Einsatz verhindert. „Es sieht inzwischen gut aus. Wir hoffen, dass die Erlaubnis bis Freitag da ist.“

Pokal-Derby gegen den SSV Reutlingen

Neben der Vorbereitung auf das Ligaspiel gab es für den FV Ravensburg auch Neuigkeiten im WFV-Pokal. Im Achtelfinale trifft die Mannschaft nach der heutigen Auslosung zu Hause auf den SSV Reutlingen. Damit wartet auf den FV nicht nur ein Heimspiel, sondern zugleich ein Derby.

Soyudogru blickt der Begegnung mit großer Vorfreude entgegen. „Zunächst freuen wir uns natürlich riesig, dass wir endlich wieder ein Heimspiel im Pokal haben. Zudem ist es noch ein Derby gegen den SSV Reutlingen. Ich hoffe, dass viele Menschen ins Stadion kommen und wir den Fans ein Topspiel zeigen können.“