"Wir brauchen eine Top-Leistung" - Schüttorf reist zum SC Melle

„Wir treffen in Melle auf eine Mannschaft, die wie wir seit etlichen Jahren in der Landesliga unterwegs ist“, sagt Große Vennekate vor der Partie. In dieser Zeit hatte seit 14 Spielen stets der SC Melle die Nase vorne gegen Schüttorf. Keines der vergangenen 14 direkten Duelle ging an Schüttorf. Das letzte Duell in Melle endete 1:0 für den Sportclub.

Der Co-Trainer erwartet einen motivierten Gegner, der nach dem 1:1 zum Saisonauftakt nachlegen will. „Ich gehe mal davon aus, dass sie sich bei dem Auftakt beim Aufsteiger in Hollage mehr als einen Punkt erhofft haben. Dementsprechend motiviert werden sie sein, das erste Heimspiel zu gewinnen.“

Der FC Schüttorf reist mit einer klaren Zielsetzung nach Melle. „Wir wollen natürlich mit etwas Zählbarem, am besten mit drei Punkten aus Melle zurückfahren“, betont Große Vennekate. Sollte dies gelingen, könne man „von einem erfolgreichen Saisonauftakt sprechen“. Am ersten Spieltag konnte Schüttorf gegen den VfL Oldenburg ein 1:1 erzielen.