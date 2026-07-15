Wir brauchen diese Bank

Und zwischen dem Konzentrieren auf Lucas’ Rücklichter und der Stimme meines Navis stellte ich fest, dass Essen gar nicht so hässlich ist, wie alle immer sagen.

… Obwohl wir vereinbart hatten, nicht in einer Zwei-Auto-Kolonne zu fahren, sondern uns am Stadion zu treffen, fuhren wir doch die ganze Zeit hintereinander her.

So stand auf der ersten Brücke: „Rahn müsste schießen …“. Auf der zweiten: „Rahn schießt …“ und auf der dritten einfach nur: „Tooooor! Tooor! Toor!“

Besonders witzig fand ich drei Brücken, unter denen man nacheinander durchfahren musste und die mit dem Kommentar von Herbert Zimmermann zu Helmut Rahns 3:2-Siegtreffer beim Wunder von Bern dekoriert waren.

Und bei dem Gedanken, dass es irgendwie toll ist, dass die Stadt Essen einen ihrer Fußballer nach so langer Zeit immer noch so verehrt, kam ich darauf, dass Lucas und ich uns auch schon unheimlich lange kennen. Es dürften mittlerweile über 20 Jahre sein und damit ist es eine der ältesten Freundschaften, die ich habe. Schön, wenn man solche Menschen in seinem Leben hat.

Fünf Minuten vor dem Anpfiff erreichten wir das Südstadion Haidenkamp und parkten quasi direkt vor dem Eingang.

Kurz hatte Lucas noch Angst, dass auf dem Asche-Nebenplatz gekickt werden könnte, aber alle Spieler und der Schiri machten sich gerade auf dem Rasen für den Testkick bereit.

Lucas war sichtlich erleichtert.

Mich hätte ein Kick auf Asche aber jetzt auch nicht enttäuscht.

Zumal der Nebenplatz über eine nette kleine Tribüne verfügte. Aber die große Schüssel mit Naturrasen war natürlich um einiges geiler.

Was ein Gammelfaktor, wohin das Auge sah.

Dazu diese brachiale Tribüne mit der Aufschrift „SG Eintracht“ auf der Rückwand. Wahnsinn.

Zwar spielte die Eintracht hier heute nicht, aber das war uns völlig egal.

Dieses Stadion nahm einen auch viel mehr in seinen Bann als die beiden Mannschaften auf dem Rasen.

Der Vollständigkeit halber: Es spielten ETuS 34 Gelsenkirchen gegen den 1. FC Mülheim II.

Dafür hatten wir aber, wie gesagt, überhaupt keinen Blick, sondern ließen die Blicke immer wieder über diese Perle von Stadion wandern.

Für Lucas war es ein Revisit und trotzdem war er begeistert.

Ich sowieso.

Und während wir uns jede rostige Stelle an den Wellenbrechern und jeden herausgebrochenen Stein auf den Traversen einprägten, quatschten wir über alles Mögliche. Von Einschulungen und Kollegen, die so Alman sind, dass sie die Werbefiguren für Allwetterjacken von Jack Wolfskin sein könnten.

Dann war auch schon Halbzeit und wir gaben unseren bisherigen Platz auf Höhe der Eckfahne auf und spazierten in Richtung Tribüne.

Dabei wurde uns klar, warum dieses Stadion dem Abriss sehr nahe steht – auf den wenigen Schritten, die wir zu gehen hatten, knickten wir ein paar Mal durch Kuhlen und Wurzeln um.

Außerdem waren wir uns sicher, dass es in dem ganzen wuchernden Gestrüpp hier bestimmt Tierarten gibt, die nur hier existieren. Die Eintracht-Zecke zum Beispiel oder die Südstadion-Spinne.

Wir erreichten ein nettes Plätzchen auf der Tribüne, ohne von irgendwas gebissen zu werden, und versuchten, uns auf die zweite Halbzeit zu konzentrieren.

Allerdings klappte das eher so semi, denn wir stellten fest, dass die Bank vor uns locker war.

Nun begannen die Überlegungen: Bekommt man Ärger, wenn man sich eine Bank rausbricht? Würde uns jemand aufhalten, wenn wir mit der Bank über der Schulter hier rausspazieren? Wie sehr würde sich meine Frau über eine Eckbank mit Fußballbezug in der Küche freuen?

Bevor wir final eine Entscheidung treffen konnten, wurden wir von einem Hund abgelenkt, der über das Spielfeld sauste.

Kurz danach war das Spiel mit dem Endergebnis von 3:3 beendet.

Wir machten uns vom Acker, denn bei mir stand noch Grillen mit der Familie auf dem Plan und Lucas wollte sich mit seiner Familie das Wimbledon-Finale geben.

Mal schauen, ob diesen Urlaub noch ein Spiel dazukommt.

der Kutten König

PS: ich glaube, meine Frau ist nachhaltig enttäuscht, weil ich ihr die Bank nicht mitgebracht habe.