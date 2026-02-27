„Wir brauchen die Punkte unbedingt“

Der MTV Wolfenbüttel reist als Tabellen-13. mit 15 Punkten an und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Jeder Punktgewinn ist für die Gäste von unmittelbarer Bedeutung.

Die Ausgangssituation ist eindeutig: TuS Bersenbrück belegt mit 31 Punkten aus 17 Spielen Rang drei und gehört zur Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen. Nach der jüngsten Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig II steht die Mannschaft unter Zugzwang, um den Anschluss an Tabellenführer Germania Egestorf-Langreder nicht zu verlieren.

Gleichzeitig verweist er auf die Leistungsfähigkeit seines Teams und die 0:4-Niederlage gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder: „Wir haben im letzten Spiel auch ein gutes Spiel abgeliefert. Das Ergebnis täuscht ein bisschen über die Leistung hinweg.“

Trainer Deniz Dogan sieht die Rollen klar verteilt, betont jedoch die Entschlossenheit seiner Mannschaft: „Ja, wir haben natürlich jetzt eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die nächsten beiden Aufgaben sind für uns schwer, das muss man sagen. Wir spielen gegen Titelanwärter.“

Personelle Sorgen und schwierige Vorbereitung

Die Vorbereitung verlief für Wolfenbüttel alles andere als optimal. „Unsere Vorbereitung verläuft gerade nicht sehr optimal, da wir viele Verletzte haben - 13, 14 Mann haben wir momentan zur Verfügung“, erklärt Dogan.

Hinzu kommt der Trainingsrückstand: „Wir haben kaum auf dem Platz trainiert, eigentlich gar nicht, bis auf einmal. Sonst haben wir Läufe in der Halle gemacht.“ Die Umstellung auf das Großfeld habe die Belastung erhöht und zusätzliche Verletzungen begünstigt.

Trotz aller Umstände: Fokus auf Punkte

Ausreden will der Trainer dennoch nicht gelten lassen. „Wir nehmen die Sache so an. Wir wollen auch keine Ausreden suchen. Wir haben einen Kader, dem vertrauen wir“, sagt Dogan.

Sein Ziel formuliert er unmissverständlich: „Wir wollen ein super Spiel machen und dann die Punkte für uns behalten.“ Angesichts der Tabellensituation wäre bereits ein Teilerfolg ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Favoritenrolle beim TuS – Pflichtsieg unter Druck

Für TuS Bersenbrück ist die Zielsetzung klar: Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Braunschweig II soll vor heimischem Publikum eine Reaktion folgen. Gegen den Tabellen-13. gilt ein Heimsieg als Pflicht, um die Position in der Spitzengruppe zu sichern.

Die Voraussetzungen sprechen für die Gastgeber – doch Wolfenbüttels personell geschwächte, aber entschlossene Mannschaft reist mit dem klaren Auftrag an, im Abstiegskampf Zählbares mitzunehmen.