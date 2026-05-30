– Foto: Timo Babic

Zwei Spieltage vor Saisonende spitzt sich die Lage in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 weiter zu. Der SV Rotenberg steht im Kampf um den Klassenerhalt unter Zugzwang und trifft auf den bereits abgeschlagenen VfR Dostluk Osterode. Während Rotenberg „zwei Endspiele“ erwartet, will Osterode das letzte Heimspiel einer „verkorksten Saison“ mit einem positiven Gefühl beenden.

Der Vorsprung auf die Konkurrenz ist schmal, der Druck entsprechend hoch. Co-Trainer Pascal Bigalke bringt die Lage unmissverständlich auf den Punkt: „Für uns gibt es jetzt zwei Endspiele, wir müssen beide Spiele gewinnen, wenn wir nächstes Jahr auch Bezirksliga spielen wollen.“

Die Rechnung ist dabei nicht nur einfach, sondern brutal klar. „Wir brauchen am Sonntag nicht nur drei Punkte, es kommt auch auf jedes einzelne Tor an“, so Bigalke weiter. Gleichzeitig warnt er vor dem Gegner, der trotz Tabellenlage nicht unterschätzt werden dürfe: „Allerdings wird es nicht einfach, Osterode hat erst vor kurzem Bergdörfer geschlagen, wir sollten also gewarnt sein und wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Mit nur zehn Punkten steht das Team auf dem letzten Tabellenplatz, bereits als Absteiger feststehend. Die jüngste Partie unterstreicht die schwierige Saison: Beim 1. SC Göttingen 05 II setzte es eine 0:11-Niederlage. Schon früh war das Spiel entschieden, zur Pause stand es bereits deutlich, am Ende blieb ein einseitiges Resultat.

Im Hinspiel hatte Rotenberg den Gegner bereits klar im Griff. Mit 4:0 setzte sich der SV durch, ein Ergebnis, das auch diesmal richtungsweisend wirken könnte. Damals trafen unter anderem Pascal Schiller und Andre Diederich für Rotenberg, das die Partie über weite Strecken dominierte.

Trotzdem will Co-Trainer Pascal Bigalke keine Zweifel an der Einstellung seiner Mannschaft aufkommen lassen. „Die Jungs sind aber hochmotiviert und werden am Sonntag alles geben“, sagt er. Zudem verweist er auf eine konzentrierte Trainingswoche: „Wir haben die Woche gut trainiert und uns steht der komplette Kader zur Verfügung.“

Beim Gegner blickt man dagegen eher auf einen versöhnlichen Abschluss einer schwierigen Spielzeit. VfR-Trainer Okan Avci beschreibt die Situation nüchtern: „Für uns ist das letzte Heimspiel einer verkorksten Saison und wir wollen halt versuchen, nochmal vielleicht so zum Abschluss ein positives Gefühl zu hinterlassen, zu Hause zu gewinnen.“

Die Voraussetzungen könnten kaum unterschiedlicher sein: Hier der SV Rotenberg, der im Saisonendspurt jeden Punkt und jedes Tor für den Klassenerhalt benötigt, dort der VfR Dostluk Osterode, der bereits für die kommende Saison planen muss und zumindest im letzten Heimspiel noch ein positives Signal setzen will.