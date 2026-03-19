"Wir bleiben voll bei uns" - Nordhorn muss in Lohne bestehen

Nordhorn reist mit einer starken Serie an und ist seit acht Spielen ungeschlagen. Auswärts zeigt sich die Mannschaft bislang allerdings etwas wechselhaft und rangiert in der Auswärtstabelle nur im Mittelfeld. Lohne hingegen konnte zuhause bislang lediglich zwei Siege einfahren, präsentierte sich aber vor allem im Hinspiel sehr effektiv. Damals setzte sich Lohne mit überraschend 3:1 durch.

Nordhorns Trainer Viktor Maier warnt vor dem Gegner und hebt dessen Spielweise hervor: „Lohne ist für mich eine absolute Bereicherung für die Landesliga. Eine junge Mannschaft, die einen Plan besitzt und nach fußballerischen Lösungen sucht.“

Dennoch sieht Maier sein Team gut bereit für die Partie: „Wir sind gut vorbereitet und wissen, was auf uns zukommt.“ Der Fokus liege klar auf der eigenen Leistung: „Wir bleiben voll bei uns, wollen unsere Stärken umsetzen und voll auf Sieg spielen.“