„Wir bleiben ruhig“: Salder verliert in der Schlussminute

– Foto: Phillip Schulze

Der VfL Salder hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 trotz zweimaligem Ausgleich gegen den SV Union Salzgitter mit 2:3 verloren. Nach einer temporeichen Partie fiel die Entscheidung in der 90. Minute durch einen Strafstoß.

„Ja, Wahnsinn einfach!“, sagte Sascha Wiegleb nach der Partie. Sein Eindruck vom Spiel war trotz der Niederlage grundsätzlich positiv. „Ein Top-Niveau heute auf beiden Seiten. Sehr temporeiches Spiel.“

Nach der Pause kam die Mannschaft zurück. In der 54. Minute erzielte Joshua-Tjorven Roth den Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb umkämpft, doch Union Salzgitter schlug nur fünf Minuten später erneut zu. Daniel Salge stellte in der 59. Minute auf 2:1.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der siebten Minute brachte Steffen Notzon den SV Union Salzgitter mit 1:0 in Führung. Salder musste damit früh einem Rückstand hinterherlaufen.

Salder gab sich erneut nicht geschlagen. In der 83. Minute erzielte Leander Goes das 2:2 und brachte die Gastgeber damit wieder zurück in die Partie. Doch die Schlussphase sollte aus Sicht des VfL bitter enden.

In der 90. Minute entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Union Salzgitter. Daniel Salge verwandelte und machte mit seinem zweiten Treffer das 3:2 für die Gäste perfekt. Für Sascha Wiegleb war diese Entscheidung ein wesentlicher Grund für die Niederlage. Zuvor habe es aus seiner Sicht bereits eine entscheidende Szene zugunsten des Gegners gegeben.

„Leider hat der Schiri bei unserer Niederlage mitgeholfen. Ein klares Foulspiel an Kiano Przdionziono im Mittelfeld nicht gepfiffen. Im Gegenzug pfeift er einen sehr fragwürdigen Elfer gegen uns in der 90. Minute.“

Seine Kritik fiel entsprechend deutlich aus: „Schlechtester Mann auf dem Platz gewesen.“

Trotz des Ärgers über die Entscheidung wollte Sascha Wiegleb die Verantwortung nicht allein beim Schiedsrichter suchen. In der Offensive sieht der Trainer weiterhin Verbesserungsbedarf. „Trotzdem müssen wir im letzten Drittel zwingender werden im Offensivspiel.“ Auch defensiv müsse seine Mannschaft stabiler werden: „Und defensiv gelingt es uns nicht, weniger Tore zu kassieren.“

Damit steht der VfL nach zwei Spieltagen trotz zweier guter Auftritte ohne weiteren Punktgewinn da. Sascha Wiegleb fasste die Situation nüchtern zusammen: „Zweimal sehr gut gespielt. Aber null Punkte. So steht es in der Tabelle.“

Lange Zeit zum Hadern bleibt allerdings nicht. Bereits am kommenden Sonntag wartet die nächste Aufgabe, die für Salder eine besondere Bedeutung besitzt. Dann steht das Derby gegen Fortuna Lebenstedt an.

Sascha Wiegleb will seine Mannschaft trotz des bitteren Ausgangs der Partie gegen Union Salzgitter nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Aber wir machen natürlich weiter und am Sonntag steht das echte Derby gegen Fortuna an.“ Seine Botschaft vor der nächsten Herausforderung ist eindeutig: „Wir bleiben ruhig, wissen um unsere Qualität. Weiter geht’s.“