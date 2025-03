„Wir bleiben demütig“: 1. Göppinger SV empfängt Eintracht Frankfurt II

Erinnerungen an einen historischen Hinspielsieg

Das Hinspiel in Frankfurt wird in Göppingen nicht so schnell vergessen. Beim 2:1-Erfolg feierte der Aufsteiger den ersten Regionalligasieg seit den 1970er-Jahren – ausgerechnet unter Flutlicht im Frankfurter Sportpark und vor den Augen von Eintracht-Legende Makoto Hasebe. Damals drehte der GSV einen Rückstand durch die späten Tore von Luca Piljek (78.) und Noah Lulic (81.). „Das war ein ganz besonderes Gefühl“, erinnert sich Co-Trainer Daniel Budak. „Zumal wir erst in Rückstand gerieten und dann das Spiel durch zwei relativ späte Treffer noch gedreht haben.“

Reifeprüfung in Kassel bestanden – trotz Schicksalsschlag

Beim jüngsten Auswärtssieg in Kassel präsentierte sich der GSV kämpferisch und geschlossen. Filip Milisic brachte die Göppinger früh in Führung (19.), ehe Joker Mohamed Baroudi in der Nachspielzeit mit einem Sololauf den Endstand herstellte. Der Sieg hatte nicht nur sportlich, sondern auch emotional Bedeutung.

Personalsituation: Defensive unter Druck

Vor dem Heimspiel gegen Frankfurt muss der GSV zwei empfindliche Ausfälle verkraften. Abwehrchef Filip Milisic fehlt gelbgesperrt, zudem fällt Jeffrey Idehen verletzungsbedingt aus. „Das zwingt uns zum Umbau des Defensivbereichs“, erklärt Torwart-Trainer Florian Mack. „Glücklicherweise ergeben sich aus der Kaderbreite heraus Handlungsoptionen.“ Positiv: Mittelfeldmotor Tim Schraml kehrt nach abgesessener Sperre zurück.

Gegner mit gefährlicher Offensive und Bundesligapotenzial

Eintracht Frankfurt II kommt als direkter Konkurrent im Abstiegskampf nach Göppingen. Die Mannschaft hat nach der Winterpause sieben Punkte aus vier Spielen geholt, darunter ein überzeugender 3:0-Sieg gegen Gießen. Besonders in der Offensive ist Frankfurt gefährlich: Kaan Inanoglu, 19 Jahre alt und mit Drittligaerfahrung aus Duisburg, steht bei neun Saisontreffern. Die Frankfurter verfügen über das beste Torverhältnis im Tabellenkeller und die meisten erzielten Tore aller Abstiegskandidaten.

„In der Liga darfst du keinen Gegner unterschätzen“, warnt Mohamed Baroudi, Doppeltorschütze in den vergangenen zwei Spielen. „Sie werden alles geben, um die drei Punkte mitzunehmen. Aber eigentlich sollte jetzt jeder wissen, dass es sehr schwer ist vor unserer Heimkulisse.“

Tabellenkonstellation macht Druck

Der GSV steht derzeit mit 30 Punkten auf Rang zwölf. Eintracht Frankfurt II folgt mit fünf Punkten Rückstand auf Rang 15. Das Duell ist also ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“. Torwart-Trainer Florian Mack spricht von einem weiteren „brisanten Duell in den Wochen der Wahrheit im Kampf um den Abstieg“. Dass man sich nicht in Sicherheit wiegen dürfe, sei allen bewusst: „Die stark volatile Ausgangslage kann noch zu mehreren Veränderungen führen. Wir müssen noch öfters in der Lage sein, darauf passende Antworten zu finden.“

Eintracht-Spiel als Gradmesser für die Regionalliga-Tauglichkeit

Für den GSV ist das Heimspiel gegen Frankfurt nicht nur sportlich, sondern auch ein weiterer Test für die eigene Reife als Regionalligist. „Insofern werden die nächsten Wochen zur Belastungsprobe für den gesamten Verein“, meint Mack. „Es wird sich herausstellen, ob wir dem Abenteuer Regionalliga nachhaltig standhalten können.“

Auch Mohamed Baroudi blickt fokussiert auf das Duell: „Unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende, unsere Entwicklung wird von Training zu Training und von Spiel zu Spiel weitergehen.“

Ein besonderer Gegner unter dem Hohenstaufen

„Es ist und bleibt immer etwas Besonderes, Bundesliga-Reservemannschaften unter dem Hohenstaufen zu empfangen“, sagt Budak. „Hinzu kommt die brisante Tabellenkonstellation, das macht die Partie nochmals interessanter. Dennoch gehen wir in dieses Spiel hinein wie in jedes andere und geben das maximal Mögliche.“

Dass es erneut gelingen kann, gegen die U21 eines Bundesligisten zu bestehen, glaubt auch Trainer Coveli – aber ohne in Euphorie zu verfallen: „Ich gebe keine Prognosen ab und wir fangen auch nicht an, zu träumen.“