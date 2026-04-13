„Wir beweisen einmal mehr unsere Mentalität“ – Bergdörfer dreht Spiel

Die Begegnung begann aus Sicht der Gäste alles andere als optimal. Die SG Niedernjesa v.1925 kam besser in die Partie und nutzte dies früh zur Führung: In der 12. Minute traf Niklas Pfitzner, der auffälligste Akteur der Hausherren, nach einem langen Ball sehenswert ins lange Eck zum 1:0. Die Offensive der Gastgeber lief in der Anfangsphase immer wieder über ihn.

Die SG Bergdörfer tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. „Es war die erwartbar schwere Aufgabe, auf die wir uns im Vorfeld eingestellt hatten. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, waren zu passiv, folgerichtig fällt der Gegentreffer.“

Erst im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam der Gast besser in die Partie. Zwischen der 30. und 45. Minute entwickelte sich die stärkste Phase der Bergdörfer, die sich mehrere gute Möglichkeiten zum Ausgleich erspielten. Tim Wedekin scheiterte aus spitzem Winkel an Dominik Hoffmann, der zur Ecke klären konnte. Kurz darauf verpasste Philipp Bode im Fünfmeterraum per Kopf nach einer Flanke von Dominink Diedrich. Zudem traf Tim Wedekin aus der zweiten Reihe nur die Latte.

Trotz dieser Druckphase blieb es zur Pause bei der knappen Führung für die Hausherren. „Vor der Halbzeit erspielen wir uns gute Chancen auf den Ausgleich, lassen diese jedoch liegen.“

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die SG Bergdörfer deutlich verbessert. Die Mannschaft übernahm mehr Kontrolle und belohnte sich schließlich in der 54. Minute: Nach einer Kombination über die rechte Seite legte Jonas Nolte für Philipp Bode auf, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob, bereits sein 14. Saisontor.

Mit dem Ausgleich kippte das Spiel zunehmend zugunsten der Gäste. „Nach dem Seitenwechsel kommen wir deutlich verbessert aus der Kabine, erzielen den Ausgleich und haben mehr Kontrolle.“

Die Partie blieb jedoch lange offen, ehe sie in der Schlussphase entschieden wurde. In der 88. Minute fasste sich Paul Müller aus rund 20 Metern ein Herz, sein abgefälschter Schuss senkte sich unhaltbar in die rechte Ecke und besiegelte den späten 2:1-Erfolg für die SG Bergdörfer.

Die Gäste krönten damit ihre Leistungssteigerung und ihren unermüdlichen Einsatz. „Wir beweisen einmal mehr unsere Mentalität, das Spiel zu drehen und am Ende für uns zu entscheiden.“