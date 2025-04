"Wir besinnen uns jetzt auf den Verein Grün-Weiß Lübben"

Schwierige Zeiten liegen hinter dem SV Grün-Weiß Lübben nach dem Abgang vieler Spieler und des Trainers des Brandenburgliga-Teams in der Winterpause. Wie hat es das neue Trainerteam um Andreas Kozur und Andy Hohmann diese Zeit erlebt und mit welchen Erwartungen gehen sie in die restliche Saison? Antworten dazu gibt es im folgenden FuPa-Interview.

Andreas Kozur und Andy Hohmann: Die Abgänge der Spieler waren für alle ein Schock. Fast alle Spieler wurden am Tag der Mitgliederversammlung abgemeldet. Wir als Verein und der neue Vorstand haben es am darauffolgenden Tag realisiert und im DFBnet geprüft. Einzelne Gespräche mit Spielern hatten leider keinen Erfolg und somit verließ auch der Trainer den Verein. Auf der anderen Seite sind wir sehr glücklich darüber, dass einige Spieler geblieben sind und sich der Herausforderung angenommen haben.

FuPa: Ihr seid seit Anfang des Jahres das neue Trainergespann des Brandenburgliga-Teams und davor seid Ihr als Trainer der zweiten Mannschaft in der Landesklasse tätig gewesen und Ihr habt lange für den SV Grün-Weiß Lübben gespielt. Wie habt Ihr die Turbulenzen mit den zahlreichen Spielerabgängen und dem Trainerrücktritt in der Winterpause erlebt?

FuPa: Wie blickt Ihr auf die ersten Tage nach dem großen Schnitt in der Mannschaft zurück?

Andreas Kozur und Andy Hohmann: Es war eine zweigeteilte Stimmung. Zum Ersten waren alle sehr überrascht das es so viel Abmeldungen gab. In einem darauffolgenden Gespräch mit allen Männermannschaften hat man sich dann aber mehrheitlich für diesen Weg entschieden. In dieser zweiten Stimmungsphase ist der Verein wieder näher zusammengerückt. Das war ein starkes Zeichen und macht uns als Trainer auch stolz, mit solchen Menschen zusammen zu arbeiten.

FuPa: Inzwischen hat Euer Team vier Spiele in der neuen Zusammensetzung in der Brandenburgliga absolviert. Ein Unentschieden, ein Spielabbruch und zuletzt zwei Niederlagen. Beschreibt Eure Eindrücke von diesen vier Partien?

Andreas Kozur und Andy Hohmann: Es ist wie erwartend schwer, aber wie gesagt, wir als Verein stellen uns der Aufgabe. Die Mannschaften hauen sich in jedes Spiel rein und zeigen von Spiel zu Spiel hervorragende kämpferische Leistung. Damit meinen wir die erste und die zweite Mannschaft.

FuPa: Für einige galt der SV Grün-Weiß Lübben nach den Veränderungen in der Winterpause als ein möglicher Abstiegskandidat. Was entgegnen Sie diesen Personen?

Andreas Kozur und Andy Hohmann: Wir besinnen uns jetzt auf den Verein Grün-Weiß Lübben. Wir versuchen, in jeder Mannschaft die Klasse zu halten.

FuPa: Welches Ziel haben Sie mit Ihrer Mannschaft für den Rest der Saison?

Andreas Kozur und Andy Hohmann: Klassenerhalt. Den Gegnern es so schwierig wie möglich zu machen und den Kampf um jeden Punkt anzunehmen. Junge Spieler im Männerbereich eine Chance zu geben.

FuPa: Wie ist derzeit die Stimmung innerhalb der Mannschaft und innerhalb des Vereins?

Andreas Kozur und Andy Hohmann: Sehr gut. Alle sind näher zusammengerückt. Die Männermannschaften trainieren zusammen und haben Spaß. Wir sind unter der Woche ca. 26 Spieler bei den Trainingseinheiten und wir haben alle Spaß dabei. Zusätzlich helfen viele Mitglieder an vielen Stellen im Verein, bedeutend mehr als vorher.

FuPa: Am kommenden Samstag steht das Auswärtsspiel gegen den Tabellenvierten Oranienburger FC Eintracht 1901 an. Mit welchen Erwartungen geht Ihr mit eurem Team in dieses Match?

Andreas Kozur und Andy Hohmann: Wir möchten jedem Gegner moralisch und kämpferisch die Stirn bieten. Wir können nur als Einheit stark sein und es unseren Gegnern schwer machen. Das haben wir gegen Babelsberg und Altlüdersdorf gezeigt, wobei hier das Endergebnis nach Meinung aller zu hoch ausgefallen ist. Natürlich versuchen wir gegen Oranienburg, erneut unsere beste Leistung abzurufen.

FuPa: Könnt Ihr schon einen Ausblick auf die nächste Saison wagen? Werdet ihr Trainer der ersten Mannschaft bleiben?

Andreas Kozur und Andy Hohmann: Nein, es gibt noch viele Dinge, die geklärt werden müssen, um eine Entscheidung zu treffen, wie es in der kommenden Saison weitergeht.