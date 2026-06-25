„Wir benötigen jeden Spieler“ – Aschheim strauchelt vom Aufstiegskampf in die harte Realität

Vom Aufstiegskampf in die harte Realität: Der FC Aschheim muss nach zahlreichen Abgängen komplett neu aufbauen und steht vor einer schwierigen Saison.
Aschheim – Diego Contento, Mehmet Ekici, Antonio Saponaro – Namen, die in der Bezirksliga für Aufsehen sorgten. Mit ihnen kratzte der FC Aschheim in der vergangenen Saison am Aufstieg in die Landesliga. Nur wenige Wochen später hat sich die Situation um 180 Grad gedreht. Zahlreiche Leistungsträger haben den Verein verlassen, der Kader befindet sich mitten im Neuaufbau. Statt Aufstiegsträumen droht dem FCA eine Saison im Zeichen des Überlebenskampfes.
Drastische Budgetkürzungen zwingen den FC Aschheim zum Umdenken. Statt auf externen Neuzugängen soll der Fokus künftig wieder stärker auf der eigenen Jugend liegen. Das große Problem: Der FCA verfügt aktuell über keine eigene U19-Mannschaft. „Der Verein ist schon dran, das zu verbessern. Aber es ist schwierig, das sage ich ganz ehrlich“, erklärt Teammanager Steffen Tripke im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
„Wir benötigen jetzt jeden Spieler, damit wir die Bezirksliga halten können.“
Steffen Tripke, Teammanager des FC Aschheim
In rund einem Monat startet die neue Bezirksliga-Saison – die Uhr tickt. Der Neuaufbau gestaltet sich schwierig. „Es ist einfach so, dass wir einen komplett neuen Kader zusammenstellen müssen“, sagt Tripke. Aktuell umfasst das Aufgebot nach seinen Angaben lediglich zwölf bis 14 Spieler. Entsprechend startete der Verein sogar einen Aufruf über die sozialen Medien, um weitere Spieler zu gewinnen.
Folgerichtig passt der FC Aschheim auch die sportlichen Erwartungen an. „Es wird natürlich schwer, eine ähnliche Rolle wie letztes Jahr zu spielen“, weiß Tripke. Nach dem Angriff auf die Landesliga steht nun zunächst die Stabilisierung im Vordergrund. „Wir benötigen jetzt jeden Spieler, damit wir die Bezirksliga halten können“, macht der Teammanager deutlich.
Inmitten der schwierigen Rahmenbedingungen gibt es jedoch auch positive Nachrichten. Mit Mirza Mesic steht der Nachfolger von Erfolgstrainer Enzo Contento bereits fest. Der ehemalige Trainer der Frauen des FC Langengeisling soll den personellen und sportlichen Neuaufbau beim FC Aschheim anführen.
Damit beginnt für den FC Aschheim eine Phase des Umbruchs. Nach einer Saison voller Euphorie und dem knapp verpassten Aufstieg geht es nun vor allem darum, Strukturen neu aufzubauen und den Verein sportlich zu stabilisieren. Wie schnell der FCA in dieser neuen Realität wieder Fuß fassen kann, bleibt eine der spannendsten Fragen der kommenden Wochen und Monate.