„Wir benötigen jeden Spieler“ – Aschheim strauchelt vom Aufstiegskampf in die harte Realität Neuanfang in Aschheim von Luca Hayden · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Aschheim steht vor einer schwierigen Saison in der Bezirksliga Ost. – Foto: Sven Leifer

Vom Aufstiegskampf in die harte Realität: Der FC Aschheim muss nach zahlreichen Abgängen komplett neu aufbauen und steht vor einer schwierigen Saison.

Aschheim – Diego Contento, Mehmet Ekici, Antonio Saponaro – Namen, die in der Bezirksliga für Aufsehen sorgten. Mit ihnen kratzte der FC Aschheim in der vergangenen Saison am Aufstieg in die Landesliga. Nur wenige Wochen später hat sich die Situation um 180 Grad gedreht. Zahlreiche Leistungsträger haben den Verein verlassen, der Kader befindet sich mitten im Neuaufbau. Statt Aufstiegsträumen droht dem FCA eine Saison im Zeichen des Überlebenskampfes. Drastische Budgetkürzungen zwingen den FC Aschheim zum Umdenken. Statt auf externen Neuzugängen soll der Fokus künftig wieder stärker auf der eigenen Jugend liegen. Das große Problem: Der FCA verfügt aktuell über keine eigene U19-Mannschaft. „Der Verein ist schon dran, das zu verbessern. Aber es ist schwierig, das sage ich ganz ehrlich“, erklärt Teammanager Steffen Tripke im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

„Wir benötigen jetzt jeden Spieler, damit wir die Bezirksliga halten können.“ Steffen Tripke, Teammanager des FC Aschheim In rund einem Monat startet die neue Bezirksliga-Saison – die Uhr tickt. Der Neuaufbau gestaltet sich schwierig. „Es ist einfach so, dass wir einen komplett neuen Kader zusammenstellen müssen“, sagt Tripke. Aktuell umfasst das Aufgebot nach seinen Angaben lediglich zwölf bis 14 Spieler. Entsprechend startete der Verein sogar einen Aufruf über die sozialen Medien, um weitere Spieler zu gewinnen.