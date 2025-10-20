„Wir belohnen uns endlich“ ‒ TSV Neuried landet Befreiungsschlag in Pasing

Der TSV Neuried gewinnt bei der TSG Pasing und landet einen wichtigen Befreiungsschlag. Zu Ende des Spiels wurde es noch einmal hitzig.

Ein völlig anderes Gesicht als noch vor wenigen Wochen zeigen aktuell die Kreisliga-Fußballer des TSV Neuried. Durch eine überzeugende Mannschaftsleistung landete der Bezirksliga-Absteiger im Auswärtsspiel bei der DJK Pasing einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

Schon seit dem 3:2-Erfolg bei Teutonia München am siebten Spieltag legen die Neurieder eine andere Mentalität an den Tag – es scheint, als hätte es nur einen Brustlöser gebraucht. „Davor war vieles unglücklich, jetzt belohnen wir uns endlich. Erfolgserlebnisse tun uns natürlich gut“, erklärte Cheftrainer Thomas Hiechinger.

Im Kellerduell am Samstag ließ seine Mannschaft von Beginn an keine Zweifel aufkommen. „Die Jungs haben Willen gezeigt, Gas gegeben, gearbeitet und die Vorgaben hervorragend umgesetzt. So war es ein eindeutiges Spiel und ein verdienter Sieg“, resümierte der Übungsleiter nach Abpfiff. Die Hausherren fanden zu keinem Zeitpunkt Lösungen gegen die aggressive Herangehensweise des TSV. Neuried hielt das Tempo stets hoch und erzeugte immer wieder gefährliche Aktionen im Gegenpressing.

„Das einzig Negative ist, dass wir den Sack früher hätten zumachen müssen. Nach 20 Minuten kann es schon 5:0 stehen.“

Hiechinger

Allerdings ließen die Gäste in der Anfangsphase eine Vielzahl von Großchancen liegen, unter anderem rettete zweimal das Aluminium für Pasing. „Das einzig Negative ist, dass wir den Sack früher hätten zumachen müssen. Nach 20 Minuten kann es schon 5:0 stehen“, meinte Hiechinger. Den schwierigsten aller Abschlüsse versenkte Dragan Radojevic dann doch noch zur 1:0-Halbzeitführung. Marko Ralic hatte die Kugel nach einem Tiefenlauf mit Übersicht in den Rückraum gelegt, wo der Defensivspezialist zur Direktabnahme bereitstand.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nachwuchsverteidiger Colin Strass infolge einer Standardsituation auf 2:0, ehe kurz darauf erneut Radojevic per verwandeltem Handelfmeter für die Vorentscheidung sorgte. Pasings späten Anschlusstreffer konnte Neuried angesichts des wichtigen Dreiers verschmerzen – auch wenn sich Trainer Hiechinger eigentlich zum ersten Mal in dieser Spielzeit eine weiße Weste gewünscht hätte.