„Wir bekommen zurzeit einfach zu einfache Gegentore“: Kranzberger Ergebniskrise hält an

Der TSV Allershausen gewinnt das Ampertal-Derby gegen den SV Kranzberg deutlich. Für die Gäste war es die vierte Niederlage in Folge.

Die Revanche für die klare 0:3-Schlappe in der Hinrunde ist geglückt! In einem schlussendlich recht einseitigen Ampertal-Derby setzten sich die Kreisliga-Fußballer des TSV Allershausen gegen den SV Kranzberg mit 4:0 (1:0) durch und verschärften damit die Ergebniskrise der SVK-Kicker, die nun bereits viermal in Folge verloren haben.