Ein Bild mit Symbolcharakter: Die Kirchheimer müssen einen Gegentreffer schlucken. – Foto: Y. Le Madon

"Wir bekommen das aus den Köpfen" Verbandsliga +++ Manuel Moser sieht seine Kirchheimer trotz hoher Niederlagen zuletzt mental gefestigt Verlinkte Inhalte Verbandsliga SG Kirchheim Manuel Moser

Manuel Moser kann die aktuelle Saisonphase realistisch einschätzen. "Das waren jetzt zwei Gegner, gegen die du natürlich verlieren kannst", sagt der Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim nach den beiden Niederlagen gegen Bruchsal (1:5) und in Pforzheim (0:5).

Dennoch ist er weit davon entfernt das schönreden zu wollen und spricht die Defizite klar an: "Gerade für unseren jüngeren Spieler ist diese Saison spürbar, wie anspruchsvoll der Erwachsenenfußball auf Verbandsliga-Niveau sein kann." Zuletzt waren diese Erfahrungen besonders hart, "weil Bruchsal und Pforzheim unsere Fehler eiskalt bestraft haben." Diese Woche standen zur Aufarbeitung viele Gespräche an. Laut Moser ist, "alles in Ordnung, wir bekommen das aus den Köpfen bis zum Samstag." Dann kommt mit dem SV Waldhof Mannheim II ein für ihn, "unberechenbarer Kontrahent."