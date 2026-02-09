"Wir befinden uns in der Jägerrolle"

Mit der Hinrunde sind wir doch schon sehr zufrieden. Was das Punktekonto betrifft, konnten wir uns zum Vorjahr nochmals deutlich steigern und mussten bei zwei Unentschieden, lediglich einmal den Platz als Verlierer verlassen. Wir durften auch einige Spieltage vom Platz an der Sonne grüßen. In den letzten beiden Spielen gegen die direkten Konkurrenten aus Gondelsheim und Obergrombach büßten wir die Position jedoch leider wieder ein.

Wir gehen mit dem gleichen Kader und Trainerteam in die Rückrunde. Über die beiden letzten Jahre wächst die Mannschaft mehr und mehr zusammen, das zeigt sich dann auch dementsprechend an der geringen Anzahl an Zu- und Abgängen.

Wirkliche Überraschungen gab es für uns dieses Jahr nicht.

Durch das Abrutschen auf den 3. Tabellenplatz sind wir jetzt wieder in der sogenannten Jägerrolle. Wir wollen auf jeden Fall, so lange wie möglich den Aufstiegskampf spannen halten und um den Aufstieg auch mitspielen. Wohlwissend, dass wir diesen nicht mehr in der eigenen Hand haben und z.B. Obergrombach auch noch ein Spiel weniger vorzuweisen hat. Als erstes gilt es jedoch, durch eine gute Vorbereitung den Grundstein für einen erfolgreichen Rückrundenstart zu legen.

Die Nationalmannschaft mach wieder Spaß. Durch das weitere Aufblähen eines großen Turnieres und der ausgedehnten Gruppenphase, wird man diese auch mal wieder überstehen. Deutschland war schon immer eine Turniermannschaft, die sich während eines Turniers von Spiel zu Spiel steigern kann. Ich traue der deutschen Mannschaft im kommenden Sommer einiges zu. Ob es dann für den ganz großen Coup reicht, wird man sehen. Zu den Topfavoriten gehören für mich die üblichen Verdächtigen wie Argentinien, Frankreich, Spanien, Deutschland und dieses Mal auch wieder Brasilien.