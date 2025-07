"Wir befinden uns im Neuaufbau"

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Tabellarisch kann man mit dem 7. Platz letztendlich zufrieden sein – auch wenn man mit deutlich höheren Erwartungen in die Saison gestartet ist. Über weite Strecken fehlte es jedoch an Konstanz, was sich sowohl in den Ergebnissen als auch in der spielerischen Leistung widerspiegelte. Die Schwankungen im Saisonverlauf führten schließlich dazu, dass bedauerlicherweise unser langjähriger Trainer Frank Engelhardt sieben Spieltage vor Schluss seinen Rücktritt erklärte.