„Wir bauen darauf auf, wie wir bis zur Schlussphase aufgetreten sind“

Für die Borussia 08 Neuenhaus steht am Sonntag ein wichtiges Heimspiel auf dem Programm: Mit Sparta Werltekommt ein Gegner, der wie die Gäste aus Neuenhaus bislang eine schwierige Saison erlebt, aber nun nach der Winterpause neu angreifen will. Die Mannschaft von Trainer Steffen Wolf musste bereits ein Nachholspiel im neuen Jahr absolvieren und verlor dabei unglücklich mit 3:4 Zuhause gegen die Sportfreunde Schwefingen. Besonders bitter war, dass Schwefingen das Spiel erst in den Schlussminuten drehte.
„Den Spielverlauf zu verdauen, war natürlich schwer“, sagt Wolf. Gleichzeitig sieht er jedoch auch positive Aspekte aus dem Nachholspiel: „Wir bauen aber definitiv darauf auf, wie wir bis zur Schlussphase aufgetreten sind. Wir haben Schwefingen bis zum 3:2 zu keiner wirklichen Torchance kommen lassen und waren klar spielbestimmend.“ Für den Coach ist klar, dass diese Leistung Mut macht und als Grundlage für die kommenden Aufgaben dienen kann.
Die Tabelle zeigt die schwierige Ausgangslage für Neuenhaus: Mit elf Punkten aus 17 Spielen liegt die Borussia auf dem 15. Platz, direkt über dem Tabellenletzten VfL Emslage. Werlte, als Aufsteiger in dieser Saison, belegt Rang 14 mit zwölf Punkten aus 17 Partien. Beide Teams stehen damit unter Druck, wichtige Punkte zu sammeln, um dem Tabellenende zu entkommen.
Wolf weiß, dass es gegen Werlte kein einfaches Spiel wird. „So wollen wir natürlich auch in Werlte auftreten“, erklärt er. Besonders die Motivation des Gegners sei nicht zu unterschätzen: „Jeder weiß, worum es in diesem Spiel für beide Teams geht. Sparta wird entsprechend vor heimischer Kulisse alles daran setzen, die Punkte in Werlte zu lassen.“
Für Neuenhaus geht es nun darum, die positiven Ansätze aus dem Schwefingen-Spiel zu bestätigen und von Beginn an wachsam und konsequent aufzutreten. Nur so sollen die ersten Punkte der Rückrunde auf dem heimischen Platz bleiben und ein wichtiger Schritt aus der Abstiegszone gemacht werden. Mit Kampfgeist und der richtigen Einstellung will die Borussia zeigen, dass sie sich aus dem Tabellenkeller befreien kann.