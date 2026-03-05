„Wir bauen darauf auf, wie wir bis zur Schlussphase aufgetreten sind“

„Den Spielverlauf zu verdauen, war natürlich schwer“, sagt Wolf. Gleichzeitig sieht er jedoch auch positive Aspekte aus dem Nachholspiel: „Wir bauen aber definitiv darauf auf, wie wir bis zur Schlussphase aufgetreten sind. Wir haben Schwefingen bis zum 3:2 zu keiner wirklichen Torchance kommen lassen und waren klar spielbestimmend.“ Für den Coach ist klar, dass diese Leistung Mut macht und als Grundlage für die kommenden Aufgaben dienen kann.

Die Tabelle zeigt die schwierige Ausgangslage für Neuenhaus: Mit elf Punkten aus 17 Spielen liegt die Borussia auf dem 15. Platz, direkt über dem Tabellenletzten VfL Emslage. Werlte, als Aufsteiger in dieser Saison, belegt Rang 14 mit zwölf Punkten aus 17 Partien. Beide Teams stehen damit unter Druck, wichtige Punkte zu sammeln, um dem Tabellenende zu entkommen.

Wolf weiß, dass es gegen Werlte kein einfaches Spiel wird. „So wollen wir natürlich auch in Werlte auftreten“, erklärt er. Besonders die Motivation des Gegners sei nicht zu unterschätzen: „Jeder weiß, worum es in diesem Spiel für beide Teams geht. Sparta wird entsprechend vor heimischer Kulisse alles daran setzen, die Punkte in Werlte zu lassen.“