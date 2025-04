„Wir bauen auf das Team Petershausen“: SVP unterliegt knapp

Tabellenführer Günding hatte offensiv seine Probleme gegen gut eingestellte Petershausener. Die Gündinger brauchten lange, um einen Dreier zu landen. Anton Rusp traf per Elfmeter (87.).

„Wir haben keine externen Neuzugänge“, so Langenegger weiter. Ziel sei es viel mehr, „unsere talentierten und motivierten Jugendspieler heranzuführen“. Abgänge seien nicht bekannt, die Mannschaft bleibe demnach zusammen, ebenso das Trainerteam. „Ganz explizit“ wolle er sich bei den Zuschauern bedanken, die das Team immer sensationell unterstützten. Aktuell liegt der Aufsteiger mit guten 28 Punkten auf Tabellenrang neun. Der Klassenerhalt sollte geschafft sein.

Auf dem Kunstrasenplatz beim ASV Dachau setzten beide Mannschaften auf unterschiedliche Strategien. Während Günding mit Ballstaffeten zum Erfolg kommen wollte, legte Petershausen Wert auf eine stabile Defensive und Konter. Da passte ein frühes Tor bestens ins Konzept: In der 8. Minute setzte sich Niklas Wildgruber nach einem weiten Einwurf links durch und traf mit einem Schuss ins lange Eck.

Der SV Günding hatte bis zur Halbzeit zwar immer das optische Übergewicht, aber keine richtige Torchance. Aber auch der SVP hatte außer dem Tor kaum Gefährliches zu verzeichnen. Die Enge des Kunstrasenplatzes ließ auch nicht viel zu.

In der zweiten Hälfte war Günding weiterhin deutlich überlegen, kam aus dem Spiel heraus jedoch kaum zu klaren Torchancen. Bei Standardsituationen war der SVG aber brandgefährlich. So fiel auch das 1:1 durch einen sehenswerten Freistoß aus 20 Metern, Christian Roth setzte den Ball unhaltbar in den Winkel (56.). Den Siegtreffer erzielte – wie schon erwähnt – SVG-Torjäger Anton Rusp mit einem Foulelfmeter. Marvin Heuer hatte Christian Roth nach Ansicht von Schiedsrichter Graziano Minichiello regelwidrig gestoppt. Für SVP-Trainer Dominik Langenegger war es eine Fehlentscheidung. Der Sieg der Gündinger sei jedoch absolut verdient.

SVG-Tainer Stephan Liebl war derselben Auffassung, er war mit der Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten aber gar nicht zufrieden: „Das war eine Katastrophe.“ Nach der Pause habe sein Team ein komplett anderes Gesicht gezeigt, mit ein Grund sei die Umstellung auf eine Dreierkette mit einem zweiten Stürmer gewesen.