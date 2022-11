"Wir als Trainer machen eine sehr harte Zeit durch" Im Interview: Stephan Schwarz, gemeinsam mit Christian Mai Trainer des A-Ligisten FC Könen.

SCHWARZ In der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel, sind durch Jonas Weiland auch 1:0 in Führung gegangen, zeigten Laufbereitschaft und eine gute Körpersprache. Dann haben wir ein Foul am Sechzehner gemacht und haben durch einen direkt verwandelten Freistoß das 1:1 kassiert. Hinten raus hat es dann wieder nicht mehr gereicht, und wir haben vier weitere Gegentore bekommen.

SCHWARZ Unseren bislang einzigen Sieg haben wir im Hinspiel in Osburg errungen (3:0). Thomm ist eine robuste Mannschaft. Wir müssen den Kampf annehmen. Nur, wenn wir über uns hinauswachsen, haben wir Siegchancen.

Geht es mit Ihnen und Christian Mai als Trainerduo nach dem Winter weiter?

SCHWARZ Als Spieler waren wir es nicht gewohnt, so oft zu verlieren. Wir sind keine guten Verlierer. Deswegen machen wir als Trainer auch eine sehr harte Zeit durch. An so einer Pleite wie gegen Schweich haben wir die ganze Woche über zu knabbern. Wir werden uns in der Winterpause mit Vorstand und Team zusammensetzen und schauen, welche Lösungen es gibt ...

Interview: Lutz Schinköth