Wipshausen verliert Heimspiel gegen Leiferde mit 1:4

„Wir haben in der ersten Halbzeit keinen guten Fußball gespielt“, ärgerte sich Laurer nach dem Spiel. „Wir hatten viel zu große Abstände zu unseren Gegenspielern und haben Jannik Scheike im Mittelfeld deutlich zu viel Platz gelassen.“ Leiferde nutzte die Freiräume konsequent: Luca Pospiech (24.) und Jannik Scheike (42.) trafen zur 2:0-Führung, ehe Mattis Leithäuser kurz vor der Pause zum 1:2 verkürzte. „Wir sind dann völlig zurecht mit einem 2:1-Rückstand in die Halbzeit gegangen“, so Laurer.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs stabilisierte sich Wipshausen, verpasste aber durch David Klinke den möglichen Ausgleich. Kurz darauf folgte die entscheidende Szene: In der 56. Minute sah Klinke nach einem Foulspiel die Rote Karte. „Der gefoulte Spieler von Leiferde hat dann eine klare Tätlichkeit ausgeführt, wofür er – für alle anwesenden völlig unverständlich – nicht bestraft wurde“, kritisierte Laurer deutlich. „Hier hätte es auf beiden Seiten eine Rote Karte geben müssen!“

In Unterzahl geriet der TSV weiter unter Druck und kassierte durch Lukas-Robin Maierhofer (72.) und erneut Luca Pospiech (74.) zwei weitere Treffer. Für zusätzlichen Unmut sorgte ein aberkanntes Tor: „Wir haben dann durch Tim Brennecke per Kopf noch den Anschlusstreffer hergestellt. Hier will der Linienrichter eine Abseitsstellung erkannt haben – auch das war eine klare Fehlentscheidung“, sagte Laurer.

Am Ende zog der Coach ein ernüchterndes Fazit: „Sowohl wir als auch das Schiedsrichtergespann haben keinen guten Tag erwischt.“ Mit 18 Punkten steht der TSV Wipshausen auf Platz acht – aber mit spürbarem Frust über den Abschluss eines turbulenten Fußballjahres.

TSV Wipshausen – VfL Leiferde 1:4

TSV Wipshausen: Steffen Ansorge, Felix Böttcher, Julius Bennet Weidner (31. Mika Dobbert), Melvin Witte (87. Joel Bittner), Raphael Bamberg (81. Marvin Kleeschätzky), Nicholas Zogalla (81. Dominik Laurer), David Klinke, Sebastian Austen, Mattis Leithäuser, Maximilian Baars, Tim Brennecke

VfL Leiferde: Daniel Schrader, Andreas Scharmach, Lars Hillebrand, Niklas Milaszewski, Vincent John, Dominik Gaus (76. Jakub Maciej Kudanowski), Luca Pospiech, Elias Thiele (87. Sebastian Dobrowolski), Jannik Scheike, Nicklas Schalow, Leon Kramp (68. Lukas-Robin Maierhofer) - Trainer: Dennis Pasemann

Schiedsrichter: Janik Urbach

Tore: 0:1 Luca Pospiech (24.), 0:2 Jannik Scheike (42.), 1:2 Mattis Leithäuser (45.), 1:3 Lukas-Robin Maierhofer (72.), 1:4 Luca Pospiech (74.)

Rot: David Klinke (56./TSV Wipshausen/)