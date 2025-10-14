Wipshausen und Acosta II trennen sich leistungsgerecht 1:1

„Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, mit dem Punktgewinn bin ich durchaus zufrieden“, bilanzierte TSV-Coach Andreas Laurer nach der Partie. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer wenige klare Torchancen, dennoch haderte Wipshausen früh mit einer Szene: „Wir hätten einen Elfmeter nach Foul vom Torwart des BSC an David Klinke in der 10. Minute bekommen müssen“, so Laurer.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start. In der 52. Minute traf David Klinke zur verdienten 1:0-Führung. „Danach hat der BSC mehr Druck gemacht, wir kamen aber zu guten Kontermöglichkeiten“, sagte Laurer. Für Diskussionen sorgte ein Foul an Hendrik Filbrandt kurz vor dem Strafraum: „Dafür gab es dann nur Gelb – leider haben wir aktuell die Schiedsrichter nicht gerade auf unserer Seite.“

BSC-Coach Uwe Stucki musste unterdessen auf alle etatmäßigen Stürmer verzichten, zeigte sich mit dem Punkt aber zufrieden: „Leider mussten wir beim Spiel in Wipshausen auf alle Stürmer verzichten, die krank oder verletzt waren. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne große Torchancen.“ Nach dem Rückstand wurden die Braunschweiger aktiver – und kamen durch Tim Stucki per Eckball zum Ausgleich (69.). „Zuerst gab es starke Reklamationen, ob der Ball wirklich hinter der Linie war. Nach dem Spiel gaben aber Torwart und Abwehrspieler zu, dass der Ball im Tor war“, berichtete der Trainer schmunzelnd.

Beide Teams konnten mit dem Remis leben: „Mit dem Punktgewinn konnten wir am Sonntag leben“, sagte Stucki. Auch für Wipshausen war das Unentschieden kein Beinbruch – mit nun 14 Punkten bleibt der TSV als Aufsteiger im Mittelfeld etabliert, während Acosta II mit 16 Zählern knapp davor auf Rang fünf steht.