Wipshausen startet mit Heimspiel in die neue Bezirksliga-Saison

Noch hat die Tabelle keine Aussagekraft. Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig empfängt der TSV Wipshausen am Sonntag den TuS Fortuna Oberg. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Saison: Wipshausen hat nach dem späten Klassenerhalt zusätzlichen Auftrieb, Oberg steht als Aufsteiger vor seiner ersten Bewährungsprobe.
Für den TSV Wipshausen ist die kommende Spielzeit mit einer besonderen Vorgeschichte verbunden. Der Verein hatte die vergangene Saison zunächst als Tabellenzwölfter beendet und musste dennoch um den Verbleib in der Bezirksliga bangen. Erst nach Saisonende stand fest, dass Wipshausen aufgrund der veränderten Ligakonstellation auch 2026/27 in der Bezirksliga antreten darf.
Nun soll der Blick nach vorne gehen. Zum Auftakt wartet mit dem TuS Fortuna Oberg ein Neuling.
Der TuS Fortuna Oberg hat den Sprung in die Bezirksliga geschafft und trifft am ersten Spieltag auf einen Gegner, der die neue Saison ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis beginnen möchte. In der ersten Runde des Bezirkspokals unterlag Oberg am vergangenen Wochenende dem Lehndorfer TSV mit 1:3.
Wipshausen absolvierte ebenfalls bereits ein Pflichtspiel. Beim SV Rammelsberg verlor die Mannschaft am 2. August mit 4:5. Die Begegnung zeigte vor allem offensive Qualitäten, offenbarte zugleich aber auch defensive Ansatzpunkte für die kommende Saison.
Das Duell am Sonntag ist damit mehr als lediglich der Auftakt nach der Sommerpause. Für beide Mannschaften bietet die Partie die erste Möglichkeit, die Eindrücke aus Vorbereitung und Pokalwettbewerb unter Ligabedingungen zu überprüfen.
Wipshausen kann dabei auf den Heimvorteil setzen und möchte nach dem turbulenten Ende der vergangenen Saison möglichst erfolgreich in die neue Spielzeit starten. Oberg wiederum steht als Aufsteiger vor der Aufgabe, sich möglichst schnell an das Niveau der Bezirksliga zu gewöhnen.
Noch ist offen, welche Mannschaft sich dabei den ersten kleinen Vorteil in der neuen Saison verschaffen kann. Sicher ist lediglich: Nach 16 Wochen ohne Ligapunkte wird die Tabelle am Sonntag erstmals wieder eine Aussage über den sportlichen Start der Teams erlauben.