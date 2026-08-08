Wipshausen startet mit Heimspiel in die neue Bezirksliga-Saison Der Aufsteiger TuS Fortuna Oberg ist am ersten Spieltag zu Gast von red · Gestern, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Noch hat die Tabelle keine Aussagekraft. Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig empfängt der TSV Wipshausen am Sonntag den TuS Fortuna Oberg. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Saison: Wipshausen hat nach dem späten Klassenerhalt zusätzlichen Auftrieb, Oberg steht als Aufsteiger vor seiner ersten Bewährungsprobe.

Für den TSV Wipshausen ist die kommende Spielzeit mit einer besonderen Vorgeschichte verbunden. Der Verein hatte die vergangene Saison zunächst als Tabellenzwölfter beendet und musste dennoch um den Verbleib in der Bezirksliga bangen. Erst nach Saisonende stand fest, dass Wipshausen aufgrund der veränderten Ligakonstellation auch 2026/27 in der Bezirksliga antreten darf. Nun soll der Blick nach vorne gehen. Zum Auftakt wartet mit dem TuS Fortuna Oberg ein Neuling.

Oberg kommt mit Niederlage aus dem Pokal Der TuS Fortuna Oberg hat den Sprung in die Bezirksliga geschafft und trifft am ersten Spieltag auf einen Gegner, der die neue Saison ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis beginnen möchte. In der ersten Runde des Bezirkspokals unterlag Oberg am vergangenen Wochenende dem Lehndorfer TSV mit 1:3. Wipshausen absolvierte ebenfalls bereits ein Pflichtspiel. Beim SV Rammelsberg verlor die Mannschaft am 2. August mit 4:5. Die Begegnung zeigte vor allem offensive Qualitäten, offenbarte zugleich aber auch defensive Ansatzpunkte für die kommende Saison.