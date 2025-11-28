Wipshausen peilt zum Jahresabschluss drei Punkte an

Trainer Andreas Laurer erwartet eine umkämpfte Begegnung: „Ich gehe davon aus, dass es genau wie im Hinspiel, bei dem 0:0, wo das Spiel auch in jede Richtung hätte kippen können, wieder ein enges Spiel wird.“ Nach der deutlichen 1:6-Niederlage beim MTV Hondelage will seine Mannschaft eine Reaktion zeigen: „Natürlich wollen wir unser Heimspiel gewinnen, um im Abstiegskampf drei Punkte mitnehmen zu können.“

Auch die Rahmenbedingungen stimmen optimistisch: „Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, ist unser Platz auf jeden Fall bespielbar, und wir freuen uns auf das letzte Punktspiel des Jahres“, so Laurer.

Während Wipshausen vor heimischer Kulisse auf Wiedergutmachung aus ist, reist Leiferde mit einem 0:0 gegen Heeseberg im Rücken an. Beide Teams wollen das Jahr positiv abschließen – und könnten mit einem Sieg einen kleinen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landen.