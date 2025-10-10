Wipshausen gegen Acosta II – „Ein Duell der Aufsteiger auf Augenhöhe“

TSV-Trainer Andreas Laurer blickt dem Duell mit Respekt, aber auch Zuversicht entgegen: „Beide sind mit 13 bzw. 15 Punkten gut in die Saison gekommen. BSC hat eine der besten Defensiven in der Liga und dazu mit Ole Schene noch einen Top-Torjäger!“ Der Wipshausener Coach erwartet „eine spielstarke Mannschaft, die nach vorne spielen möchte“. Dennoch sieht er sein Team auf Augenhöhe: „Uns trennen ja nur zwei Punkte in der Tabelle und das möchten wir aufholen. Ich denke, dass wir in den bisherigen Spielen gezeigt haben, dass wir mit jedem Gegner mithalten können – und das werden wir auch am Sonntag zeigen.“

Die Gäste aus Braunschweig reisen mit breiter Brust an. Nach dem 6:2-Heimerfolg gegen den VfL Leiferde unterstrich der BSC zuletzt seine Offensivqualitäten – vor allem Ole Schene, der dreimal traf, sowie Mathis Mommertz und Nils Grams sorgten für klare Verhältnisse. Trainer Uwe Stucki betont dennoch die Konstanz: „Beide Teams treffen erstmals in der Bezirksliga aufeinander. Nach dem guten Spiel gegen Leiferde wollen wir auch in Wipshausen ungeschlagen bleiben.“ Der Coach kann zudem wieder aus dem Vollen schöpfen: „Mit Phillip Voigtländer, Tim Stucki, Marvin Yan und Kai Pingel kehren vier Spieler zurück in den Kader und erhöhen so wieder den Kampf um die Stammplätze.“

Wipshausen dagegen musste zuletzt beim 0:3 gegen den TSV Wendezelle Lehrgeld zahlen und will nun Wiedergutmachung betreiben. Mit einem Sieg könnten die Laurer-Schützlinge in der Tabelle an Acosta vorbeiziehen – Motivation genug für ein spannendes Duell zweier ambitionierter Neulinge.