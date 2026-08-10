Wipshausen erlebt zum Auftakt ein Debakel

Der TSV Wipshausen ist mit einer deutlichen Niederlage in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den Aufsteiger TuS Fortuna Oberg verlor die Mannschaft mit 1:6. Oberg übernimmt damit nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung.
Der TSV Wipshausen steht nach dem ersten Spieltag der Bezirksliga auf dem letzten Tabellenplatz. Vor heimischer Kulisse unterlag der Aufsteiger dem TuS Fortuna Oberg mit 1:6 und bleibt damit ohne Punkte.
Die Gäste gingen in der 21. Minute durch Nowak in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Rotmann auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging Oberg in die Halbzeitpause.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Oberg die effektivere Mannschaft. Rotmann erzielte in der 56. Minute seinen zweiten Treffer und stellte auf 3:0. Münstedt erhöhte zehn Minuten später auf 4:0.
In der 72. Minute baute Bendikat den Vorsprung auf 5:0 aus. Nur eine Minute später erzielte Filbrandt den ersten Treffer der Saison für Wipshausen. Der Anschlusstreffer änderte jedoch nichts mehr am Spielausgang. Gericke stellte in der 85. Minute den 6:1-Endstand her.
Oberg führt die Tabelle nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten und 6:1 Toren an. Wipshausen steht mit null Punkten und 1:6 Toren auf dem 16. Platz.