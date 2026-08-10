Wipshausen erlebt zum Auftakt ein Debakel Der Aufsteiger unterliegt Fortuna Oberg mit 1:6 und steht nach dem ersten Spieltag am Tabellenende von red · Gestern, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Wipshausen ist mit einer deutlichen Niederlage in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den Aufsteiger TuS Fortuna Oberg verlor die Mannschaft mit 1:6. Oberg übernimmt damit nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung.

Der TSV Wipshausen steht nach dem ersten Spieltag der Bezirksliga auf dem letzten Tabellenplatz. Vor heimischer Kulisse unterlag der Aufsteiger dem TuS Fortuna Oberg mit 1:6 und bleibt damit ohne Punkte. Die Gäste gingen in der 21. Minute durch Nowak in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Rotmann auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging Oberg in die Halbzeitpause.