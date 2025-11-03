Wipshausen dreht das Spiel in Lafferde und siegt 3:1

„Das Spiel hatte zwei verschiedene Halbzeiten“, fasste Laurer nach dem Abpfiff treffend zusammen. „Die erste Halbzeit gehörte ganz klar Groß Lafferde, die zweite Halbzeit ganz klar uns. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es dann ein verdienter Sieg für den TSV Wipshausen.“

Tatsächlich dominierte die Heimelf zunächst das Geschehen. Tim Paul brachte Teutonia nach 20 Minuten in Führung – und ärgerte sich im Nachhinein, dass sein Team die Überlegenheit nicht nutzte: „Das Bittere war, dass wir nur mit einem 1:0 in die Halbzeit gegangen sind, obwohl wir klar überlegen waren. Wipshausen kam überhaupt nicht ins Spiel“, sagte der Kapitän. Durch intensives Pressing und hohen Aufwand habe man den Gegner weitgehend eingeschnürt, doch die Chancenverwertung blieb das Manko. „Wir hätten zwei, drei weitere Tore machen müssen. Das rächt sich dann leider.“

Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild komplett. Wipshausen kam aggressiver aus der Kabine, gewann die entscheidenden Zweikämpfe und glich durch Melvin Witte per Heber aus (69.). David Klinke (79.) und Joker Raphael Bamberg (85.) machten schließlich den Auswärtserfolg perfekt. „Wipshausen hat in der zweiten Halbzeit genau das umgesetzt, was wir in der ersten gemacht haben – sie waren zweikampfstärker, laufstärker und ballsicherer“, musste Paul anerkennen.

Während Wipshausen mit dem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe hält, steckt Groß Lafferde nach der elften Niederlage im Tabellenkeller fest. „Wer bei der Überlegenheit der ersten Halbzeit die Tore nicht macht, hat es am Ende auch nicht verdient, Punkte zu behalten“, resümierte Paul selbstkritisch.

SV Teutonia Gr. Lafferde – TSV Wipshausen 1:3

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (65. Niklas Elias Richter), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Jan Oelkers (76. Ismail Abdulah), Sebastian Staats (72. Alexander Staats), Thorben Röcken, Fabian Neumann, Umut Salucu (82. Mohamed Bashiru Bah), Hendrik Zobjack (75. Dawood Bro), Tim Paul, Kevin Harms - Trainer: Marcus Kallmeyer

TSV Wipshausen: Steffen Ansorge, Alexander Müller (54. Julius Bennet Weidner), Felix Böttcher, Melvin Witte, Nils Laurer, David Klinke, Sebastian Austen, Mattis Leithäuser, Hendrik Filbrandt (70. Raphael Bamberg), Gerret Doerger, Tim Brennecke (87. Nicholas Zogalla)

Schiedsrichter: Mehdi Yildiz (Esslingen)

Tore: 1:0 Tim Paul (20.), 1:1 Melvin Witte (69.), 1:2 David Klinke (79.), 1:3 Raphael Bamberg (85.)