Wipshausen bricht nach der Pause völlig ein Der TSV hält beim starken TSC Vahdet eine Halbzeit lang dagegen, geht nach dem Seitenwechsel aber mit 1:8 unter. Trainer Andreas Laurer vermisst nach dem Seitenwechsel die Gegenwehr – selbst eine lange Überzahl hilft nicht. von ck · Heute, 15:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Rabe

Der Fehlstart des TSV Wipshausen in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 nimmt immer deutlichere Konturen an. Beim noch ungeschlagenen Landesliga-Absteiger TSC Vahdet Braunschweig hielt die Mannschaft von Trainer Andreas Laurer zunächst gut mit und ging mit einem 1:1 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel brachen jedoch alle Dämme: Vahdet gewann mit 8:1 und fügte Wipshausen im dritten Saisonspiel die dritte Niederlage zu.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Mit dem 1:1-Halbzeitstand waren wir dann auch sehr zufrieden“, sagte Laurer. Dabei waren die Gastgeber nach 25 Minuten durch Salih Ayaz in Führung gegangen. Wipshausen ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken und kam zehn Minuten später zurück: Nils Laurer traf zum 1:1 (35.). Bis zur Pause hielt der TSV damit einen Punktgewinn beim favorisierten Absteiger in Reichweite. Vahdet zerlegt Wipshausen nach der Pause Das Bild änderte sich nach dem Seitenwechsel grundlegend. Justin Eilers brachte Vahdet in der 50. Minute erneut in Führung, ehe Ismailcan Usta nach einer Stunde auf 3:1 erhöhte. Nur eine Minute später traf Ayaz zum zweiten Mal und stellte auf 4:1. Damit war der Widerstand der Gäste weitgehend gebrochen.

Besonders ernüchternd für Laurer: Wipshausen spielte nach seinen Angaben rund 30 Minuten in Überzahl, konnte daraus aber keinerlei Kapital schlagen. „In der zweiten Halbzeit haben wir dreißig Minuten in Überzahl gespielt, aber trotzdem unseren Faden komplett verloren“, sagte der TSV-Coach. Statt einer Aufholjagd setzte es weitere Gegentreffer. „Vahdet hat seine spielerische Klasse gezeigt und wir hatten dem nichts entgegenzusetzen.“ Onur Can Ada erhöhte in der 68. Minute auf 5:1, anschließend machte Ayaz seinen großen Nachmittag perfekt. Der Angreifer traf in der 77. und 84. Minute erneut und kam damit auf vier Tore. Den Schlusspunkt zum 8:1 setzte Berkan Alim in der 90. Minute. Für die Mannschaft der Trainer Fatih Özmezarci und Semi Christopher Boog war es der zweite Sieg im dritten Saisonspiel.