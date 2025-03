Wippingen/Renkenberge gewinnt Kellerduell gegen BW Papenburg III

Die SG Wippingen/Renkenberge gewann gestern Abend das Kellerduell in der 1. Kreisklasse Emsland-Nord mit 2:1 gegen die Drittvertretung des SV Blau-Weiß Papenburg.

Der Sieg hat die Mannschaft von Trainer Stephan Tiedeken ins Tabellenmittelfeld gebracht und die Papenburger bleiben weiterhin in Abstiegsgefahr. Eigentlich ist es ziemlich auffällig, dass die SG so weit unten platziert ist, denn sie ist eine wirklich gute Mannschaft. Das zeigte sich schon in der ersten Halbzeit, als man ein hohes Tempo nutzte, einige gute Angriffe zeigte, es auch Chancen gab und die Gäste sich nicht einmischten. Ja, es gab ein paar ganz kleine Möglichkeiten, aber mehr auch nicht.