Wippingen ringt Ahlen-Steinbild nieder Fabelhafter 35-Meter-Kracher von Jan Meyer in der Schlussphase entscheidet das packende Nachbarschaftsduell. von Gerry Grave · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser

Ein packendes Torspektakel mit einem dramatischen Last-Minute-Sieg: Die SG Wippingen/Renkenberge (1. Kreisklasse) hat das Derby gegen den Nachbarn SV Viktoria Ahlen-Steinbild (2. Kreisklasse) knapp mit 4:3 für sich entschieden. Die beiden Sportanlagen liegen nur rund fünf Kilometer auseinander und auf dem Platz entwickelte sich von der ersten Minute an ein echter Fußball-Krimi, der den wenigen Zuschauern bis zum Schlusspfiff alles bot.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Keine sechzig Sekunden waren gespielt, als die Gäste den chancenlosen Torwart mit einem sensationellen Lupfer zum 0:1 überlisteten. Vor einer überschaubaren Kulisse von kaum zehn Zuschauern war die Richtung eigentlich vorgegeben. Die Entwicklung der Wippinger in den letzten Jahren ist schließlich beachtlich: Vor drei Jahren kickte das Team noch in der 2. Kreisklasse, beendete die vergangene Saison in der 1. Kreisklasse auf einem starken fünften Platz und schielt nun heimlich nach oben. Wer weiß, vielleicht ist der Aufstieg in die Kreisliga bald machbar. Doch Ahlen-Steinbild schlug in der 36. Minute eiskalt zurück. Nach einer unglücklichen Wippinger Abwehr staubte Marwin Kuper zum 1:1 ab. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, denn nur zwei Minuten später (38.) lag der Ball wieder im Netz der Viktoria. In einer wunderschönen Aktion wurde der Ball quer durch den Strafraum gespielt, woraufhin Bernd Rosen allein auf den Torwart zulief und eiskalt zum 2:1 einschoss. Ahlen-Steinbild bewies jedoch erneut Moral: Nach einer starken Aktion drosch Sören Stowasser den Ball in der 44. Minute zum 2:2-Halbzeitstand in die Maschen.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hochgradig intensiv. In der 54. Minute tauchte Jan Meyer goldrichtig vor dem Tor auf und schoss die Hausherren mit 3:2 in Führung. Doch die Viktoria konterte prompt: Nach einem dicken Abspielfehler in der Wippinger Hintermannschaft ging Sören Stowasser dazwischen, profitierte hellwach und erzielte den Ausgleich zum 3:3.

In der dramatischen Schlussphase fiel schließlich die Entscheidung durch ein absolutes Traumtor. In der 82. Minute packte Jan Meyer einen genialen Streich aus. Aus 35 Metern Entfernung hämmerte er den Ball unhaltbar zum 4:3-Endstand ins Netz. Was für ein Schuss! Nach dem Spiel war spürbar, dass man bei Wippingen mit der spielerischen Ausführung nicht ganz zufrieden war, auch wenn der Derbysieg am Ende natürlich stimmte. Auf der anderen Seite zeigte sich Ahlen-Steinbild nach einer starken ersten Halbzeit insgesamt zufrieden mit dem eigenen Auftritt. Zwar war die Enttäuschung über die knappe Niederlage kurz vor Schluss groß, doch ein Unentschieden wäre nach diesem Spielverlauf für die Gäste keineswegs unverdient gewesen.