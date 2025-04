Intensiv - so wie hier bei Winzenheims Enes Sovtic (rotes Trikot) und Tom Crass von der SG Soonwald - ging es im gesamten Kreispokal-Halbfinale zur Sache. Rechts beobachtet Yannik Gohres. – Foto: Mario Luge

Winzenheim und Rüdesheim im Kreispokal-Finale Kartenflut und Verlängerungsdrama beim 3:2-Sieg des TuS gegen die SG Soonwald +++ Rüdesheimer ziehen mit 3:0 in Oberhausen ins Endspiel ein Verlinkte Inhalte KP Bad Kreuznach VfL Rüdesheim SG Soonwald Winzenheim SV Oberhausen + 5 weitere

REGION. TuS Winzenheim gegen VfL Rüdesheim – so lautet das Finale des Bad Kreuznacher Fußball-Kreispokals. Die beiden A-Klassen-Topteams treffen am Mittwoch, 28. Mai, um 19 Uhr auf dem Naturrasenplatz in Seibersbach aufeinander. Während sich die Winzenheimer vor rund 300 Zuschauern gegen die SG Soonwald nach Verlängerung mit 3:2 (2:2, 1:0) durchsetzten, gewann die Mannschaft vom Rosengarten mit 3:0 (1:0) beim SV Oberhausen.

Gestern, 15:00 Uhr TUS Winzenheim Winzenheim SG Soonwald SG Soonwald 3 n.V. 2 TuS Winzenheim – SG Soonwald 3:2 (2:2, 1:0). – Erhan Kurpejovic war „Man of the match“, denn der 30-Jährige traf in der Verlängerung zum allesentscheidenden 3:2 für den A-Klassen-Primus. Es war das i-Tüpfelchen auf ein dramatisches Duell. Enes Sovtic hatte den Ball erobert, über Umwege kam das Spielgerät zum Torschützen, der dann Soonwald-Keeper Timo Nimtz per feinem Lupfer bezwang.

Vor ordentlicher Kulisse und bei immer wieder einsetzendem Regen hatten die Winzenheimer die erste Halbzeit dominiert und gingen verdient durch Klaudio Rexhepis satten Distanzschuss in Führung (17.). Der Torschütze hatte kurz darauf seinen zweiten Treffer auf den Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Das 2:0 holte Sovtic im zweiten Durchgang nach (52,), vorbereitet von Rexhepi. Nach einem Freistoß von Yannik Gohres brachte Lars Flommersfeld mit dem 1:2-Anschlusstreffer wieder Spannung in die Halbfinalpartie (58.), Ilhan Nurkovic verpasste zehn Minuten später zunächst mit Pfostenpech, anschließend aus drei Metern den Ausgleich. Bis zur Schlussviertelstunde einer intensiven Partie hatten bereits sieben (!) TuS-Akteure Gelb gesehen, sodass Valon Keroli mit Zeitstrafe vom Platz musste (73.). Damit nicht genug: Ihm folgten Berat Sayim (Meckern) und Sovtic (Foulspiel) ebenfalls für jeweils zehn Minuten. Und so war es fast zwangsläufig, dass Tom Crass die Gäste nach Sulzbacher-Flanke noch zum Ausgleich köpfte. Flommersfeld traf kurz vor der Nachspielzeit die Latte des TuS-Tores. Was folgte, war eine weiter sehr ansehnliche Verlängerung mit zwei weiteren Zeitstrafen gegen Ömer Degermenci (TuS) und Flommersfeld (SGS) – und eben Kurpejovics Kabinettstückchen.

Winzenheimer Jubel-Befehl nach Klaudio Rexhepis 1:0. – Foto: Mario Luge