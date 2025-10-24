Winti-United zieht nach turbulentem 3:4-Sieg in die Achtelfinals ein

Das Spiel begann rasant. Bereits in der 2. Minute klärte Emeraude einen Ball aus der eigenen Abwehr, der perfekt wie ein Pass bei Filip landete. Dieser setzte sich stark gegen den Verteidiger durch, stand allein vor dem Torhüter und verwandelte eiskalt zur frühen 0:1-Führung für Winterthur United. Doch die Freude währte nur kurz – nur zwei Minuten später, in der 4. Minute, glich FC Hellas nach einer scharfen Flanke aus. Der gegnerische Stürmer stand völlig frei und verwandelte souverän zum 1:1 ein.

In der Folge kontrollierte Winti-United das Spiel, zeigte klare Spielstruktur, gutes Passspiel und deutlich mehr Ballbesitz. Die Offensive kam immer wieder gefährlich vors Tor, scheiterte jedoch mehrfach vor dem Tor. In der 34. Minute war es dann wieder Filip, der nach Zuspiel von Sahab aus rund 20 Metern abzog und den Ball wunderschön in die rechte Torecke zirkelte – 1:2 für die Gäste. Nur zehn Minuten später war Filip erneut der Ausgangspunkt. Er zog über die rechte Seite bis zur Grundlinie, legte quer auf Jaro, der nur noch einschieben musste – 1:3.

Doch kurz vor der Pause kam FC Hellas noch einmal zurück. In der 45. Minute nutzten sie eine Unaufmerksamkeit der Defensive von Winti-United und verkürzten auf 2:3. Mit diesem knappen, aber verdienten Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff erwischte Hellas den deutlich besseren Start. In der 49. Minute führten Missverständnisse in der Defensive zum erneuten Ausgleich – 3:3. Ab diesem Moment verlor Winterthur United den Faden. Kampfgeist, Wille und Konzentration schienen in der Kabine geblieben zu sein. Hellas spielte aggressiver und wollte den Sieg. Winti-United hingegen kam kaum mehr zu gefährlichen Aktionen, liess den Gegner zu viel Raum und hatte Glück, nicht in Rückstand zu geraten.