Winti-United zeigt Charakter – Starke Reaktion trotz Rückschlägen

Am Samstagabend empfing SC Winterthur United den FC Seuzach 2 auf dem Sportplatz Talgut. Die Ausgangslage war klar: Nach zuletzt schwachen Auftritten mussten Punkte her, sonst würde es in der Tabelle langsam eng werden. Der Druck war spürbar, doch genau unter diesem Druck zeigte Winti-United endlich wieder das Gesicht, das man von ihnen kennt.

Schon mit dem Anpfiff war klar: Heute ist Feuer drin. Die Mannschaft startete mit aggressivem Pressing, hoher Laufbereitschaft und echtem Teamgeist. Und die frühe Belohnung folgte bereits in der 1. Minute: Emeraude spielte aus der Defensive einen präzisen langen Ball hinter die Abwehr. Andy erkannte die Situation, setzte sich mit seiner Geschwindigkeit durch und blieb im Eins-gegen-eins mit dem Torwart eiskalt – 1:0 für Winti-United.