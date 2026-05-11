Winti-United verliert bitter in letzter Minute von Samet Kilic · Heute, 08:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Samet

Am Sonntagabend empfing SC Winterthur United um 18.00 Uhr den FC Rafzerfeld zu Hause. Kurz vor dem Anpfiff setzte Regen ein. Für beide Teams war die Partie enorm wichtig, denn im Tabellenkeller ging es um jeden Punkt. Rafzerfeld stand auf dem letzten Platz, Winti-United direkt davor auf Rang zwei von unten. Entsprechend vorsichtig begannen beide Mannschaften. In der ersten Halbzeit spielten beide Teams ruhig und bauten ihre Angriffe von hinten auf. Winti-United setzte dabei etwas mehr auf Pressing und störte Rafzerfeld früh. Dadurch hatte die Heimmannschaft über weite Strecken auch etwas mehr Ballbesitz. Gefährliche Szenen blieben jedoch selten, auch wenn beide Teams zwei bis drei gute Chancen hatten. Zur Pause stand es folgerichtig 0:0.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spiel zunächst wenig. Winti-United blieb mit frühem Pressing aktiver, während Rafzerfeld weiterhin ruhig und geduldig spielte. In der 51. Minute nutzten die Gäste dann einen Angriff über die linke Seite. Der Ball kam in die Mitte, und weil die Defensive von Winti-United nicht aufmerksam genug war, fiel das 0:1. Danach blieb Winti-United am Drücker und suchte die Antwort. In der 65. Minute wurde der Einsatz belohnt. Jannik zog in die Mitte, sah Benart links und spielte quer. Bernhard blieb ruhig und traf zum 1:1. Winti-United drückte weiter und kam in der Schlussphase zu immer mehr Druck. Rafzerfeld musste sich nun fast nur noch verteidigen. In der 86. Minute sieht ein Spieler des FC Rafzerfeld nach einer Notbremse die rote Karte, kann Winti United die Überzahl noch nutzen? Und tatsächlich: Nur drei Minuten später schlägt Winti United eiskalt zu und geht in der 89. Minute in Führung. Benart hatte den Ball in der Mitte und legte nach links auf Joel, der den Ball annahm und zum 2:1 einschoss. Doch die Partie war noch nicht entschieden: Kurz darauf griff Rafzerfeld über die Seite an. Ein Verteidiger von Winti United versuchte, den Ball ins Aus zu begleiten, doch dieses Vorhaben misslang. In der 91. Minute nutzten die Gäste die Situation eiskalt aus und erzielten den 2:2-Ausgleich. Es kam noch bitter, in der 93. Minute folgte sogar noch der nächste Rückschlag: Wieder griff Refzerfeld links an, der Ball kam in die Mitte und wurde zum 2:3 über die Linie gedrückt.