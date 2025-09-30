Winti-United unterliegt FC Kloten klar mit 7:0

Am Sonntagnachmittag stand für den SC Winterthur United das fünfte Meisterschaftsspiel auf dem Programm. Gegner war kein Geringerer als der favorisierte FC Kloten, der mit drei Siegen und einem Unentschieden stark in die Saison gestartet ist. Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz Stighag, bei besten Bedingungen.

Von Beginn an wurde deutlich, dass Kloten die Partie kontrollieren wollte und dies auch tat. Winti-United stand tief, konzentrierte sich auf die Defensive, wirkte aber von Anfang an unsicher, zurückhaltend und ohne den nötigen Biss. Kloten dominierte Ballbesitz und Spielgeschehen fast nach Belieben, liess den Ball sauber zirkulieren und setzte die Gäste permanent unter Druck. Bereits in der 18. und 19. Minute schlug es doppelt ein – zwei schnelle Treffer, die Klotens Überlegenheit bestätigten. Noch vor der Pause erhöhten die Gastgeber in der 36. und 45. Minute auf 4:0. Winti-United kam zwar zu zwei guten Torchancen, blieb aber insgesamt harmlos.