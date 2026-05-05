Winti-United unterliegt FC Kloten

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Am Samstagabend empfing SC Winterthur United den FC Kloten auf dem Sportplatz Talgut. Nach der bitteren Niederlage in der Vorrunde wollte Winti-United es diesmal besser machen und zuhause ein anderes Gesicht zeigen.

FC Kloten hatte von Beginn weg mehr Ballbesitz, doch beide Teams kamen zunächst kaum zu klaren Torchancen. In der 17. Minute fiel dann das 0:1 nach einem Eckball. Im Fünfmeterraum fühlte sich niemand für den gegnerischen Spieler zuständig und dieser köpfte aus kurzer Distanz ins leere Tor. Danach kam Kloten besser ins Spiel und erspielte sich noch die eine oder andere gute Szene, ohne aber ständig wirklich gefährlich zu werden. Zur Pause führte FC Kloten mit 0:1.