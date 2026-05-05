Winti-United unterliegt FC Kloten

Am Samstagabend empfing SC Winterthur United den FC Kloten auf dem Sportplatz Talgut. Nach der bitteren Niederlage in der Vorrunde wollte Winti-United es diesmal besser machen und zuhause ein anderes Gesicht zeigen.
FC Kloten hatte von Beginn weg mehr Ballbesitz, doch beide Teams kamen zunächst kaum zu klaren Torchancen. In der 17. Minute fiel dann das 0:1 nach einem Eckball. Im Fünfmeterraum fühlte sich niemand für den gegnerischen Spieler zuständig und dieser köpfte aus kurzer Distanz ins leere Tor. Danach kam Kloten besser ins Spiel und erspielte sich noch die eine oder andere gute Szene, ohne aber ständig wirklich gefährlich zu werden. Zur Pause führte FC Kloten mit 0:1.
Die zweite Halbzeit begann aus Sicht von Winti-United deutlich besser. In den ersten 15 bis 20 Minuten erspielte sich die Heimmannschaft sehr gute Chancen, eine davon landete sogar an der Latte. Andy traf zwar zum vermeintlichen 1:1, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Statt des Ausgleichs kassierte Winti-United danach in der 68. Minute nach einem kollektiven Fehler in der Defensive das 0:2. Nach diesem Treffer kam von der Heimmannschaft nicht mehr viel. FC Kloten nutzte die offene Partie und erhöhte 15 Minuten vor Schluss auf 0:3. Damit stand der verdiente Auswärtssieg fest.
Trotz einiger guter Chancen gelang Winti-United an diesem Abend kein Treffer. FC Kloten überzeugte auch in der Rückrunde und nahm die drei Punkte mit nach Hause.