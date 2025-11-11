Winti-United und FC Bassersdorf 2 teilen die Punkte

Am Sonntag, dem 9. November 2025, stand für den SC Winterthur United das letzte Meisterschaftsspiel der Vorrunde an. Gegner war der FC Bassersdorf 2, punktgleich, aber aufgrund der Strafpunkte einen Rang vor Winti-United. Die Ausgangslage war klar: Der Sieger würde die Vorrunde auf dem neunten Platz abschliessen. Gespielt wurde auf dem heimischen Kunstrasen im Talgut.
Die Partie begann ausgeglichen. Beide Teams hatten ähnliche Spielanteile, niemand übernahm die klare Kontrolle. Bereits in der Anfangsphase wurde es aber erstmals gefährlich: Bassersdorf tauchte nach wenigen Minuten frei vor dem Tor auf, doch Winti-United Torwart Janik reagierte überragend und parierte einen Abschluss aus kurzer Distanz, eine Glanzparade.
Kurz darauf die beste Chance für Winti-United: Ricardo setzte sich durch und stand allein vor dem Torhüter, doch auch der Torwart der Gäste parierte stark. Auf beiden Seiten fehlte noch die Effizienz.
In der 28. Minute fiel dann die Führung für Bassersdorf. Ein Angriff über die linke Seite, ein flacher Ball in die Mitte, dort stand ein Gästespieler völlig frei und musste nur noch einschieben. Winti-United lag 0:1 zurück.
Doch die Antwort folgte schnell. Nur zwei Minuten später in der 30. Minute bekam SC Winterthur United einen Freistoss zugesprochen. Filip nahm Anlauf und verwandelte den Ball aus der Distanz direkt und sehenswert zum 1:1-Ausgleich, ein wunderschöner Treffer. Eindeutige Möglichkeiten zum Torerfolg blieben jedoch aus. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.
Der zweite Durchgang bot ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften kämpften. Es ergaben sich im Verlauf nur vereinzelte Torchancen aber von beiden Seiten ohne Erfolg. Winti-United hatte etwas mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle im Mittelfeld, doch ohne entscheidenden Durchschlag. Auch Bassersdorf kam vereinzelt gefährlich vor das Tor, ohne aber zwingend zu werden. Doch gegen Schluss der Partie kam Winti-United nochmals zu zwei guten Möglichkeiten. Der Torhüter des FC Bassersdorf reagierte jedoch jeweils souverän und vereitelte beide Abschlüsse
Nach 90 Minuten stand fest: Das Spiel endet 1:1. Beide Teams schliessen die Vorrunde mit 9 Punkten ab, ein gerechtes Resultat in einer Partie, die zwar umkämpft, aber nicht hochkarätig war.