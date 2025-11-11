Winti-United und FC Bassersdorf 2 teilen die Punkte

– Foto: Yeshe Sampa

Am Sonntag, dem 9. November 2025, stand für den SC Winterthur United das letzte Meisterschaftsspiel der Vorrunde an. Gegner war der FC Bassersdorf 2, punktgleich, aber aufgrund der Strafpunkte einen Rang vor Winti-United. Die Ausgangslage war klar: Der Sieger würde die Vorrunde auf dem neunten Platz abschliessen. Gespielt wurde auf dem heimischen Kunstrasen im Talgut. Die Partie begann ausgeglichen. Beide Teams hatten ähnliche Spielanteile, niemand übernahm die klare Kontrolle. Bereits in der Anfangsphase wurde es aber erstmals gefährlich: Bassersdorf tauchte nach wenigen Minuten frei vor dem Tor auf, doch Winti-United Torwart Janik reagierte überragend und parierte einen Abschluss aus kurzer Distanz, eine Glanzparade.

Kurz darauf die beste Chance für Winti-United: Ricardo setzte sich durch und stand allein vor dem Torhüter, doch auch der Torwart der Gäste parierte stark. Auf beiden Seiten fehlte noch die Effizienz. In der 28. Minute fiel dann die Führung für Bassersdorf. Ein Angriff über die linke Seite, ein flacher Ball in die Mitte, dort stand ein Gästespieler völlig frei und musste nur noch einschieben. Winti-United lag 0:1 zurück.