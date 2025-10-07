Winti-United scheitert an sich selbst – bittere Niederlage in Rafz

Am Sonntagnachmittag reiste der SC Winterthur United zum nächsten Auswärtsspiel nach Rafz, wo der FC Rafzerfeld wartete. Das Wetter war unbeständig, windig, nass und zwischendurch zeigte sich kurz die Sonne. Der lange, weiche Rasen versprach von Beginn an schwierige Spielbedingungen.

Das Spiel startete mit viel Druck der Gastgeber. Der FC Rafzerfeld begann aggressiv, während Winti-United zunächst passiv wirkte und Mühe hatte, ins Spiel zu finden. Trotz allem gelang den Gästen in der 19. Minute der Führungstreffer: Nach einem Eckball von Robert stieg Emeraude am höchsten und köpfte den Ball souverän zum 0:1 ins Netz. Doch die Freude hielt nicht lange. In der 29. Minute glich Rafzerfeld aus, der Ball segelte direkt von einem Eckball ins Tor, wobei der Torwart unglücklich aussah. Bis zur Pause blieb es beim 1:1. Der FC Rafzerfeld zeigte mehr Wille und Kampfgeist, während Winti-United Schwierigkeiten hatte, den eigenen Rhythmus zu finden.

Nach der Pause zeigte Winti-United ein anderes Gesicht. Kommunikation, Einsatz und Wille waren deutlich verbessert. Das Team übernahm zunehmend die Kontrolle und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. Doch das Glück fehlte: In der 60. Minute verschoss Winti-United einen Elfmeter, der Ball prallte unglücklich von der Latte zurück. In der 73. Minute kam es dann bitter: Ein Torwartfehler ermöglichte dem FC Rafzerfeld den Treffer zum 2:1. Danach fiel die Moral der Gäste merklich ab, der anfängliche Schwung aus der zweiten Halbzeit war dahin. Trotz weiterer Versuche gelang kein Ausgleich mehr, und so endete das Spiel mit einer 2:1-Niederlage für Winti-United.

Fazit:

Winti-United zeigte phasenweise guten Fussball, doch mangelnde Konzentration, fehlender Wille und unglückliche Fehler verhinderten einen Punktgewinn. Besonders ärgerlich: Der verschossene Elfmeter und die individuellen Patzer machten den Unterschied in einem Spiel, das durchaus hätte gewonnen werden können.