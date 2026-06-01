Winti-United Ideenlos und fehleranfällig von Samet Kilic · Heute, 08:56 Uhr · 0 Leser

Am Samstagabend empfing SC Winterthur United auf dem Sportplatz Talgut den FC Niederweningen. Die Gäste stehen auf dem ersten Tabellenplatz und kämpfen um den Aufstieg. Für Winti-United hingegen geht es ums Überleben in der 3. Liga. Ein Spiel mit viel auf dem Spiel. Beide Teams begannen vorsichtig und kontrolliert. Grosse Chancen gab es auf keiner Seite. Dann fiel das erste Tor und es war zum Ärgern. Nach einem langen Einwurf in den Strafraum kamen die Spieler von Winti-United nicht an den Ball. Der Stürmer von FC Niederweningen stand goldrichtig und schob den Ball ins leere Tor. Ein vermeidbares Gegentor. Mit dem 0:1 ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ruhig. Beide Teams fanden kaum ins Spiel. Dann passierte das, was in einem so wichtigen Spiel niemals passieren darf: Winti-United erzielte ein Eigentor und das von der Mittellinie! Ein Schock für das gesamte Team. Danach hatte Winti-United noch eine einzige grosse Chance, doch die blieb ungenutzt. Mehr kam von keiner Seite. In den letzten Minuten nutzte FC Niederweningen einen Konter eiskalt zum 0:3 Endstand.