Winti-United gewinnt klar – sechs Tore und ein Funken Hoffnung!

– Foto: Samet

Am Donnerstagabend reiste SC Winterthur United zum Sportplatz Zelgli nach Dübendorf, um gegen den FC Dübendorf 2 anzutreten. Beide Teams stecken in der unteren Tabellenhälfte. Doch für Winti-United war dieses Spiel mehr als nur ein normales Spiel, es war ein Schicksalsspiel.

Ein Sieg bedeutete: Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt. Eine Niederlage bedeutete: Alles ist vorbei.

Doch Winti-United liess sich davon nicht lähmen, ganz im Gegenteil! Bereits in der 3. Minute schlug das Team zu. Reza spielte einen hohen Ball in die Tiefe auf Benart. Benart nahm den Ball sauber an, stand plötzlich alleine vor dem Torwart und schob ihn ins Netz. 0:1! Was für ein Start!

Das Spiel blieb danach ausgeglichen. Winti-United hatte etwas mehr vom Ball und auch etwas mehr Chancen, aber grosse Möglichkeiten waren auf beiden Seiten selten.

Dann, in der 42. Minute, schlug Winti-United erneut zu. Jannik trat einen scharfen Eckball in die Mitte und Benart musste nur noch den Fuss hinhalten. 0:2! Und als wäre das noch nicht genug, folgte kurz vor der Pause das Tor des Abends. Jaro flankte von der rechten Seite in die Mitte. Der Ball prallte vom Verteidiger ab, der Ball kam direkt zu Jannik, ausserhalb des Strafraums. Jannik nahm ihn mit links direkt auf und schoss ihn hoch in die linke obere Ecke. Keine Chance für den Torwart. Ein Traumtor! 0:3 zur Halbzeit.

Die zweite Halbzeit begann ruhig. Das Spiel verlor etwas an Tempo. Dann kam ein trauriger Moment: In der 60. Minute verletzte sich Sven schwer am Finger und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein tiefer Schnitt in der Hand, er musste genäht werden. Gute Besserung Sven.

In der 78. Minute bekam José einen langen Ball von Nikolai. Von der rechten Seite kämpfte er sich bis zur Grundlinie durch, setzte seinen Körper ein, holte den Ball zurück und schoss aus spitzem Winkel ins Tor. 0:4! Unglaublich! Nur neun Minuten später legte Reza einen hohen Ball in die Tiefe auf Robert. Robert liess den Torwart aussteigen und schob ins leere Netz. 0:5!

Das Spiel war längst entschieden, doch Winti-United wollte noch mehr. In der 92. Minute bekam Jannik den Ball und schickte José in die Tiefe. José sprintete von der Mittellinie fast bis zur Strafraum, setzte sich stark gegen den Verteidiger durch und schoss einen scharfen Ball in die lange Ecke. 0:6!

Was für ein Abend!

Fazit

Was für eine Antwort! Nach Wochen voller Niederlagen, bitterer Gegentore und verpasster Chancen zeigte Winti-United eine starke Leistung. Früher verlor Winti-United in der Schlussphase die Konzentration, diesmal behielt das Team den Kopf oben und wurde dafür belohnt. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt! Jetzt geht es am Samstag gegen den FC Bülach 2.