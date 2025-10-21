Winti-United fordert Tabellenführer bis zum Schluss

Am Samstagabend stand für SC Winterthur United das Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer FC Niederweningen an. Die Voraussetzungen waren alles andere als ideal: Mehrere verletzte Spieler, Sperren und Ferienabwesenheiten sorgten dafür, dass der Kader stark ausgedünnt war. Trotzdem reiste Winti-United bei kühlen Temperaturen mit klarer Mentalität an – „Wir kämpfen. Egal wie.“

Das Spiel begann intensiv. In den ersten 20 Minuten schenkte sich keine Mannschaft etwas. Niederweningen hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, doch Winti-United stand kompakt, verteidigte entschlossen und liess kaum klare Torchancen zu. Eigenes Offensivspiel war schwer möglich, dennoch setzte United mit vereinzelten Angriffen Nadelstiche.

Kurz vor der Halbzeit, in der 36. Minute, setzte sich Winti-United im gegnerischen Strafraum durch. Nach einem Durcheinander legte Jaro den Ball clever auf Bennard ab, der den Ball technisch stark in die rechte Ecke schlenzte – 1:1! Ein wichtiger Treffer genau zum richtigen Zeitpunkt.

In der 23. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Strafraum auf den Punkt – Penalty für Niederweningen. Dieser wurde verwandelt und die Gastgeber gingen mit 1:0 in Führung. Doch United liess sich nicht aus der Ruhe bringen und suchte weiterhin konsequent die Zweikämpfe.

Mit 1:1 ging es in die Halbzeit.

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich wenig am Spielbild: Niederweningen mit Ballkontrolle, Winti-United mit Disziplin und Kampf. Winti-United stand tief und verteidigte leidenschaftlich. Doch in der 86. Minute konnte der Ball im eigenen Strafraum nicht konsequent geklärt werden nach einem Eckball, Niederweningen nutzte die Situation und traf zum 2:1.

Winti-United versuchte alles, um den erneuten Ausgleich zu schaffen, doch die Kräfte schwanden. Niederweningen vertraute auf lange Bälle und spielte die Führung routiniert herunter. In der 91. Minute kam es zu einem Zweikampf an der Seitenlinie, Oliver sah dabei direkt Rot, laut Schiedsrichter wegen eines absichtlichen Tretens.

In der Nachspielzeit in der 94min griff Niederweningen nochmals über die linke Seite an und traf zum 3:1-Endstand.

Winti-United hat sich in den letzten Spielen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach Rückschlägen und Kritik zeigte die Mannschaft Leidenschaft, Zusammenhalt und mentale Stärke. Auch wenn die Resultate noch nicht immer das widerspiegeln, was auf dem Platz passiert – die Richtung stimmt.

