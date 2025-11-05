Winti-United dreht das Spiel spektakulär

Das verschobene Spiel vom 25. Oktober 2025 gegen den FC Dübendorf 2 wurde neu auf den 04. November 2025 angesetzt. Nach drei Auswärtsspielen durfte der SC Winterthur United endlich wieder auf dem heimischen Sportplatz Talgut antreten. Das Spiel startete turbulent. Bereits in der 9. Minute brachte Ricardo Winti-United nach Vorlage von Yves mit 1:0 in Führung. Doch die Freude hielt nicht lange, nur eine Minute später glich der FC Dübendorf 2 zum 1:1 aus. Danach folgte eine schwache Phase der Gastgeber. In der 14. und 20. Minute erzielten die Gäste das 1:2 und 1:3.

Doch in der 31. Minute die Wende. Ein Spieler des FC Dübendorf 2 sah nach einer Beleidigung die direkte rote Karte, das beflügelte Winti-United sichtlich. Nur fünf Minuten später, in der 36. Minute, verkürzte Jaro auf 2:3 und brachte neue Energie ins Team. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit. Wie schon im Spiel zuvor gegen FC Bülach 2 kam Winti-United nach der Pause mit voller Motivation zurück aufs Feld. In der 51. Minute erzielte Jaro das 3:3 nach Assist von Benart. Nur eine Minute später legte Jaro erneut nach zu 4:3, Vorlage von Robert. Ein starker Moment: Jaro feierte damit seinen ersten Hattrick der Saison.