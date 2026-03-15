Winti U21 und Freienbach mit 1. Sieg, 4-facher Kuka strahlt für Kosova 1. Liga, Gruppe 3: 19. Runde von Eric Fuchs · Gestern, 23:48 Uhr · 0 Leser

Die U21 des FC Winterthur konnte sich im Nachwuchsduell gegen die U21 des FC St. Gallen erstmals in diesem Jahr über drei Punkte freuen. – Foto: Ramon Fritschi (Archivbild)

In der Erstliga-Gruppe 3 haben die U21 des FC Winterthur und der FC Freienbach den ersten "Dreier" des Jahres einfahren können. Auch Kosova war dank des überragenden Enis Kuka erfolgreich und kam zum ersten Sieg im 2026.

Gefreut: Effizientes Freienbach mit erstem Sieg in der Rückrunde

Im vierten Anlauf im neuen Jahr klappte es für den FC Freienbach: Die Höfner fuhren den ersten Sieg ein. Gegen den FC Widnau brauchte man für den klaren 3:1-Sieg nur wenige Chancen, um zum Erfolg zu kommen. Bei schwierigen Wetterbedingungen auf der Chrummen entwickelte sich zunächst kein besonders flüssiges Fussballspiel. Der FC Freienbach begann eher zurückhaltend und überliess den Gästen vom FC Widnau weitgehend die Spielkontrolle. Die Rheintaler, die zwei ihrer letzten drei Partien gewonnen hatten, kamen deshalb früh zu guten Möglichkeiten. Nach einem Eckball von Shala wurde es erstmals gefährlich, und kurz darauf musste Freienbachs Torhüter Leon Merkas im Spielverlauf erstmals stark eingreifen.

Trotz der anfänglichen Überlegenheit der Gäste ging Freienbach nach rund 15 Minuten überraschend in Führung. Dario Marcon flankte präzise von der rechten Seite in den Strafraum, wo Cristiano Teixeira am höchsten stieg und per Kopf zum 1:0 traf. Am Spielgeschehen änderte sich dadurch zunächst wenig: Widnau blieb aktiv und kam nach etwa einer halben Stunde dem Ausgleich sehr nahe. Nach einer starken Aktion von Daniel Lässer kam der Ball zu D’Amico, doch Merkas verhinderte mit einer starken Parade den Treffer. Wenig später zeigte sich Freienbach erneut effizient: Eine Flanke von Luca Straub fand erneut Teixeira, der per Kopf zum 2:0 traf. Mit diesem etwas schmeichelhaften Vorsprung für die Gastgeber ging es in die Pause.