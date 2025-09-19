 2025-09-19T07:58:00.826Z

Vereinsnachrichten
Rasim Kalabic (mit roter Kappe) und sein Assistent Vedat Duraku (sitzend, l.) sind nicht mehr als Trainer in Wintger
Rasim Kalabic (mit roter Kappe) und sein Assistent Vedat Duraku (sitzend, l.) sind nicht mehr als Trainer in Wintger – Foto: Arend Fernand

Wintger und Trainer Kalabic haben Zusammenarbeit beendet

Marc Schmit übernimmt als Interim

Wie die AS Wintger am Donnerstagmorgen auf Facebook bekanntgab (s.u), haben sich der Vereinsvorstand und Trainer Rasim Calabic sowie dessen Assistent Vedat Duraku darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit nicht mehr fortzuführen.

Marc Schmit übernimmt die Nachfolge auf Interimsbasis und wird dabei von Joe Peiffer assistiert werden. Aufsteiger AS Wintger steht nach fünf Spieltagen noch ohne Punkt am Tabellenende des 1.Bezirks der 1.Division.

In dieser Spielklasse wurden zuletzt bereits die Trainer in Kehlen und Fels getauscht.

