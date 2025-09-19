Wintger und Trainer Kalabic haben Zusammenarbeit beendet

Wie die AS Wintger am Donnerstagmorgen auf Facebook bekanntgab (s.u), haben sich der Vereinsvorstand und Trainer Rasim Calabic sowie dessen Assistent Vedat Duraku darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit nicht mehr fortzuführen.

Marc Schmit übernimmt die Nachfolge auf Interimsbasis und wird dabei von Joe Peiffer assistiert werden. Aufsteiger AS Wintger steht nach fünf Spieltagen noch ohne Punkt am Tabellenende des 1.Bezirks der 1.Division.